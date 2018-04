Banco de la República está ‘tranquilo’ con el actual precio del dólar

El gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, aseguró que el nivel actual de la tasa de cambio, si bien siempre está entre los aspectos que analiza el Emisor, no representa una preocupación mayor para el banco central en estos momentos.



“Ese debate todavía no se ha dado, porque estamos relativamente tranquilos sobre la tasa de cambio. Lo que hemos dicho también es que ojalá se mantenga estable, como lo ha estado en el último año y medio”, puntualizó Echavarría.



De acuerdo con Echavarría, si bien la tasa de cambio ha caído, estas reducciones no se comparan con las descolgadas vividas años atrás.



“Un nivel que tengamos como límite ante el cual se deba intervenir, no se ha debatido ese tema dentro de la junta (…) Hace dos años estábamos hablando de niveles de 1.800 o 1.900 pesos y la gente quería 2.200 o 2.300 pesos. Siempre hay gente que dice que debe ser más alta y otros que dicen que debe ser más baja. Es muy difícil hoy pensar en una tasa de cambio adecuada, pero debe quedar claro que en general el Banco de la República no tiene una meta para tasa de cambio”, argumentó.



Cabe recordar que el peso se ha convertido en la moneda más valorizada del mundo en lo que va del 2018, pues de acuerdo con las cifras de Bloomberg se ha revaluado 9,94%, al pasar de niveles de 2. 984 pesos por dólar el 2 de enero pasado a 2.716,88 pesos por dólar este miércoles 11 de abril.



La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para hoy es de $2.733,24.



EMISOR PODRÍA BAJAR AÚN MÁS LA TASA DE INTERÉS



Por otra parte, el gerente del Banco de la República señaló que el buen comportamiento de la inflación en Colombia daría margen para seguir estimulando a la economía mediante un recorte de la tasa de interés.



Echaverria destacó que las recientes cifras de inflación de marzo, que acumuló un 3,14 por ciento anual -cerca a la meta puntual del banco de 3 por ciento- fueron mejores a lo esperado incluso por el equipo técnico de la autoridad monetaria.



"Las noticias de inflación fueron muy buenas, no todas pero fueron muy buenas, y estamos por debajo del potencial (de crecimiento económico), eso quiere decir que en el mediano plazo podemos seguir bajando tasas", dijo al terminar su intervención en el Congreso de Fondos de Pensiones.



"Yo todavía no sabría decir si en la próxima junta se reduce tasa, hay siete votos, vamos a ver", agregó.



Julián Calderón

Cartagena