El Banco de la República dejaría estable su tasa de interés en lo que resta del año en 7,75 por ciento, debido a que se mantiene la incertidumbre sobre si la inflación logrará converger a la meta en el 2017, pese a que las perspectivas económicas continuaron deteriorándose, reveló un sondeo de Reuters.



Este viernes, la Junta directiva del Banco emisor tendrá su reunión de noviembre.



De cumplirse el pronóstico de los 13 analistas consultados, noviembre sería el cuarto mes consecutivo en el que el costo del dinero permanecería sin cambios. "La tasa de intervención del Banco de la República empezaría a ser recortada gradualmente a partir de marzo del próximo año, ya que es necesario que las expectativas estén ancladas y que la senda de inflación continúe convergiendo a su rango meta", dijo Juan Felipe Pinzón, analista de la correduría Profesionales de Bolsa.



"No obstante, de ralentizarse el desempeño de la economía local, el banco empezaría a recortar las tasas antes de tiempo, con el objetivo de dinamizar la demanda doméstica y con ello el crecimiento económico", explicó.



En el sondeo, las expectativas de inflación total para este año disminuyeron a un 5,64 por ciento, desde el 5,99 por ciento que arrojó la encuesta de octubre, con lo que se incumpliría por segundo año consecutivo la meta de largo plazo, de entre 2 y 4 por ciento.



Solo en noviembre, la inflación desaceleraría a un 0,12 por ciento, frente al 0,60 por ciento que marcó en igual mes del año pasado. No obstante, las expectativas de alza en los precios para el cierre del 2017 se elevaron a un 4,12 por ciento, en comparación con el 4 por ciento que registró la consulta del mes pasado, también por encima del objetivo.



En tanto, la economía colombiana se expandiría un 2 por ciento este año, según la mediana del sondeo, levemente inferior al 2,1 por ciento que mostró la encuesta de octubre.



Solo en el tercer trimestre el Producto Interno Bruto (PIB) habría desacelerado su expansión a un 1,5 por ciento anual, muy por debajo del 3,2 por ciento que alcanzó en el mismo periodo del año pasado. Mientras, las expectativas de crecimiento de la cuarta economía de América Latina para el 2017 se debilitaron a un 2,47 por ciento, contra el 2,8 por ciento que proyectaron los analistas según la mediana del sondeo del mes anterior.



"Continuamos viendo una recuperación el próximo año frente a este, principalmente por un repunte de la inversión -que se ha estado contrayendo hasta ahora en 2016- ya que la primera ronda de (obras de) 4G se mueve más hacia la fase de construcción y el capex del sector petrolero se recupera desde una base baja", indicó JPMorgan en una nota a sus clientes. "Sin embargo, ahora vemos una desaceleración mayor que antes en el consumo, ya que incorporamos más plenamente el impacto de las subidas esperadas del IVA en la reforma fiscal dentro del pronóstico", precisó.



