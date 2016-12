La Junta directiva del Banco de la República dejó inalterada en 7,75 por ciento su tasa de intervención, durante su penúltima reunión del año, este viernes en Bogotá.



Es el cuarto mes consecutivo que el interés interbancario queda sin cambios, ante la expectativa de señales más sólidas de que la inflación retornará a su meta el próximo año, a pesar de la desaceleración económica.



Entre otras, la Junta consideró que la economía colombiana continúa ajustándose a los fuertes choques registrados desde 2014 y el déficit en la cuenta corriente está disminuyendo gradualmente.



"La dinámica del producto ha sido más débil que la proyectada y la inflación sigue descendiendo, aunque las medidas de inflación básica y las expectativas de inflación

a un año aún superan la meta y los cambios recientes en el contexto internacional

han inducido una depreciación del peso", señala el reporte del Banrepública.



Agrega la información que "los efectos de varios de los choques transitorios de oferta

que afectaron la inflación y sus expectativas siguen revirtiéndose y se espera que esta tendencia continúe".



Las acciones de política monetaria realizadas hasta el momento refuerzan el proceso de convergencia de la inflación a la meta y reafirman el compromiso de la Junta de alcanzar el rango de 3% ± 1 punto porcentual en 2017.



"Al evaluar el balance de riesgos sobre la inflación y el crecimiento, la mayoría de los

miembros de la Junta Directiva consideró conveniente mantener inalterada la tasa

de interés de referencia".



La Junta considera que el proyecto de Reforma Tributaria estructural presentado por

el Gobierno al Congreso constituye una acción fundamental que contribuye a la sostenibilidad fiscal y crecimiento de largo plazo de la economía.



"De no aprobarse la reforma tributaria se comprometería la calificación crediticia del país con lo cual se producirían efectos inflacionarios asociados a una mayor devaluación del peso".



La tasa inalterada en 7,75 por ciento sorprende a pocos, pues, por ejemplo, un sondeo de Reuters a comienzos de la semana, señaló que los 13 analistas consultados coincidían en que la autoridad monetaria dejaría estable el tipo referencial, al menos durante lo que resta del año.



Sin embargo, la decisión de dejar la tasa que determina el costo del dinero sin cambios no fue unánime al interior de la Junta de este viernes pues dos de los siete miembros votaron por una reducción de la tasa de interés de 25 puntos básicos.



Uno de ellos debió ser el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien al igual que el Presidente Juan Manuel Santos, hicieron solicitudes públicas y previas a la reunión de la Junta para que se comenzara a bajar la tasa y así, evitar un mayor impacto mayor sobre la economía, que se expande por debajo de la meta del Gobierno.