Banrepública alertó por el sobreendeudamiento de los hogares del país

Archivo particular

Preocupado por el incremento de la cartera morosa en el país, el gerente General del Banco de la República, Juan José Echavarría, envió a los hogares colombianos una alerta para que tengan precaución a la hora de endeudarse. “Se vienen tiempos inciertos y por eso es necesario pedirles a los ciudadanos cautela la hora de adquirir deudas”, sostuvo el Gerente del Emisor.



En la presentación del balance del Banco de la República a las comisiones económicas del Congreso, Echavarría manifestó que si la economía del país continúa creciendo a tasas bajas, la denominada ‘cartera mala’ también se podría seguir incrementando y eso golpearía directamente el bolsillo de los colombianos.



“La posición de la junta ha sido bastante clara y es la de decirles a los consumidores que vienen tiempos inciertos de bajo crecimiento y por eso, si están muy endeudados, no se endeuden más”, indicó Echavarría.



Sobre las reducciones en las tasas de interés que ha venido realizando el banco central, aseguró que le han beneficiado a la mayoría de los créditos. “Los recortes se han percibido en casi todas las modalidades de crédito, salvo en los de consumo, donde todavía este beneficio se ha visto muy poco”.



A pesar de que en la más reciente reunión de política monetaria la junta del Emisor decidió mantener inalteradas las tasas, el Gerente del banco central recordó que en la medida en que la inflación se acomode dentro del rango meta se podría pensar en nuevas reducciones. “Si el próximo año vemos, como esperan los analistas del banco, que la tasa de inflación podría caer pronto del 4% al 3,5% para marzo, pueden estar seguros de que recortaremos las tasas”, dijo Echavarría.



Hay que recordar que el Gerente de la autoridad monetaria manifestó que los miembros de la junta del banco central no ven espacio “en el muy corto plazo” para realizar nuevos recortes en los tipos de intervención.



De otro lado, también ante el Congreso de la República, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, les dijo a los legisladores que existe un debate en los círculos políticos colombianos sobre si la política monetaria debe ser más activa para que la economía vuelva a funcionar a plena capacidad o si se debe dar prioridad a seguir reduciendo la inflación.



Mañana el Dane revelará el comportamiento de los precios durante septiembre, y de acuerdo con la encuesta de expectativas que realiza el Emisor, el promedio del mercado espera que el IPC del noveno mes sea de 0,18%.



Entre los 43 analistas que participaron de la consulta, la proyección más baja indica que los precios aumentarían en 0,09%, mientras que la más alta sugiere que la variación del IPC sería del 0,30%. Así mismo, el sondeo del banco central muestra que la media de los consultados considera que la inflación cerrará el 2017 en el 4,18%, los más optimistas la calculan en el 3,90%, en tanto que los que la ven más alta, estiman que será del 4,40%. Al ser consultados por las expectativas inflacionarias de septiembre de 2018, el promedio prevé que será del 3,68%, la proyección más baja es del 2,90% y la más alta la sitúa en 4,50%.



Para el cierre del 2018, la inflación, según la medición del Banco de la República, sería del 3,58%, la estimación más baja es del 2,90% y la más elevada del 4,44%. Sobre la inflación a dos años el mercado estima, en promedio, que será del 3,39%. Vale recordar que Colombia apunta a un aumento anual de los precios del 3%, mas o menos, un punto porcentual.