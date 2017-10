El Gobierno pone en marcha el programa 'Obras por impuestos'

Este lunes, el presidente Juan Manuel Santos, declaró 344 municipios como Zonas Más Afectadas por el Conflicto (Zomac), en las que los empresarios contarán con estímulos tributarios para invertir y llevar desarrollo y progreso.



"Es necesario traducir en realidad ese interés del mundo entero por venir a invertir", aseguró el mandatario durante la presentación del programa en el municipio de Uribe, uno de los más golpeados por la violencia en el centro del país.



En esas zonas, que corresponden al 53 % del país, los empresarios tendrán beneficios tributarios y se aplicará la iniciativa "obras por impuestos", con la que los inversionistas podrán desarrollar infraestructura y recibirán a cambio una reducción en sus obligaciones fiscales.



Por ejemplo, las pequeñas empresas tendrán una exención total tributaria entre 2017 y 2021, mientras que las medianas y grandes compañías pagarán la mitad de su impuesto de renta en ese lapso.



Para ello, como condición, las empresas deben establecerse en esas regiones, contratar mano de obra local y producir allí. "Queremos llevar el progreso que no han tenido tantos y tantos municipios. Un campo que progresa es un campo en paz y queremos llevar desarrollo y empleo, generando las condiciones para invertir", aseguró el mandatario.



El presidente, también explicó que se podrán poner en funcionamiento negocios en los sectores de la construcción, turismo y servicios que no habían podido llegar antes a esas zonas por el conflicto armado.



"Las Zomac se crearon para que fueran beneficiarias de acciones del Gobierno encaminadas a tener un país más equilibrado", agregó Santos, quien explicó que el 76 % de esas zonas es rural, su índice de pobreza multidimensional es 1,5 veces mayor que el promedio nacional y el empleo informal en un 8 % más alto que en el resto del país.