A lo largo de este año se han lanzado los nuevos billetes, siendo el de $100.000 la gran novedad. Pero pareciera que todavía son tímidos para hacer su aparición en las transacciones de los colombianos, al punto que hay quienes dicen que todavía no los conocen.



La realidad es que de a poco están empezando a hacer parte de las billeteras, pues su salida ha exigido que tanto el Banco de la República (quien produce los billetes), como las entidades financieras y los fabricantes de los cajeros automáticos, están haciendo todos los ajustes para recibirlos.



De hecho, su salida es un proceso gradual, aunque se espera verlos más masivamente el año entrante.



¿CÓMO ES EL PROCESO?



Ya el Banrepública prendió la máquina de los nuevos billetes ($100.000, $50.000, $20.000 y $5.000). El lanzamiento más reciente fue el de $2.000 este martes 29 de noviembre, de manera que solamente falta la denominación de $10.000, que saldrá a circulación antes de terminar este año.



Lea: Todo lo que debe saber sobre el nuevo billete de 100.000 pesos

​

Por lo pronto, se espera que al cierre de este año, por cada 100 billetes que se produzcan, 35 sean de la nueva familia. Para el 2017 se acelerará el proceso, de manera que los nuevos representen el 84%.

35 billetes de cada 100 que se fabrican son de la nueva familia.

Aunque los billetes están disponibles en todas las tesorerías del Banco de la República, de a poco han empezado a distribuirlos entre las entidades financieras, dependiendo de las existencias que tengan de nuevos y antiguos.



Conocedores del sector señalan que normalmente el Emisor entrega 75% de billetes antiguos y 25% de los de la nueva familia, pero incluso se han dado casos en que la proporción es 50-50. Esto obliga a que se actúe más rápido.



Lea: Así es el nuevo billet de 5.000 pesos

​

“Definitivamente el cambio de billetes en la economía colombiana ha generado grandes cambios en lo que se refiere a los canales y servicios que se encargan de proveer dinero físico a nuestros clientes y usuarios”, explica Isabel Sepúlveda, directora de Estrategia de Distribución en Bancolombia.



Según la directiva, ese cambio fue integral, porque ahora hay una nueva denominación –la de $100.000-, las condiciones y elementos de calidad y seguridad son diferentes, pero además, los billetes son de diferentes tamaños.



De hecho, voceros de otras entidades financieras dicen que físicamente, los billetes actuales y nuevos no son compatibles, y mezclarlos podría generar inconvenientes en el funcionamiento de los cajeros como atascos de los billetes o no dispensación del efectivo.



Lea: Que no le metan un billete de 50 mil pesos falso



¿QUÉ HAY QUE HACER?



Los fabricantes de cajeros (NCR y Diebold Nixdorf), ya están trabajando de la mano con las entidades financieras para hacer los ajustes necesarios.



Jorge Arenas, Gerente General de NCR Colombia, explica que la tarea debe empezar por los cajeros que son exclusivamente dispensadores, es decir los que solamente entregan dinero.

"La tarea debe empezar por los cajeros que son exclusivamente dispensadores, es decir los que solamente entregan dinero". COMPARTIR EN TWITTER

En ese sentido, y de la mano con los bancos, se hacen ajustes en las gavetas donde va cada denominación, si se tiene en cuenta que el tamaño de los billetes cambió.



Antonio Perico, especialista en soluciones de autoservicio de Diebold Nixdorf, afirma que es necesario trabajar “en la adaptación del software que administra los cajeros, para crear la nueva denominación de $100.000, que generará un cambio cultural a nivel de los usuarios finales de la banca”.



Lea: Charla con el nuevo billete de 100 mil pesos



Entre tanto, en los cajeros multifuncionales (los que están habilitados para recibir consignaciones), la tarea toma mucho más tiempo, pues, según Arenas de NCR, hay que esperar a que se lancen todas las denominaciones para realizar el proceso de ajustes en estos dispositivos para validar los nuevos billetes.



Precisamente, el directivo de Diebold Nixdorf explica que “por cada denominación que se lanza, el Banco de la República nos suministra desde el primer día una cantidad específica de billetes; con el fin de enviarlos a los especialistas en Japón y Alemania”, quienes se encargan de que los cajeros puedan reconocer todos los elementos de seguridad que puso el Emisor en cada billete.



Conozca las nuevas características del nuevo billete de 20.000 pesos



Por eso, si usa estos cajeros para hacer pagos, es muy probable que todavía no estén recibiendo los nuevos billetes. Aunque depende de cada banco, muy seguramente la adaptación de los multifuncionales quedaría lista a mediados del año entrante.

En promedio, los billetes antiguos llevan 18 años en circulación. En el mundo, los bancos centrales cambian los billetes cada 12 años. Archivo particular El billete nuevo de $2.000 tiene 12,8 centímetros de ancho por 6,6 de alto. Archivo particular Aunque todos los billetes son un poco menos altos que los que hoy circulan, todos tienen un ancho diferente, para facilitar su reconocimiento. Archivo particular La denominación de $20.000 es apenas 3 milímetros más ancho que el que circula actualmente. Archivo particular Los nuevos billetes de $5.000 son más pequeños, pues su medida es de 13,3 centímetros de ancho por 6,6 centímetros de alto. Archivo particular El nuevo billete de $50.000 es ocho milímetros más grande que el antiguo, pero es menos alto. Archivo particular El Banco de la República no sacará nuevo billete de $1.000, pues la idea es que sea reemplazado por las monedas de la misma denominación. Archivo particular El billete de $100.000 es el de mayor tamaño, con 15,3 centímetros de ancho. EFE

Luisa Gómez

luicon@eltiempo.com