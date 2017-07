Bitcoin adopta mecanismos para aumentar su uso

Los seguidores del bitcoin están de celebración ya que se ha adoptado un nuevo mecanismo destinado a mejorar el uso de esta criptomoneda y permitirle crecer, lo que aumentará la confianza en la moneda virtual y hará que los precios vuelvan a niveles cercanos a un récord.



La comunidad, que se había dividido respecto a la mejor manera de hacer que la criptomoneda fuera más manejable, se unió en su apoyo a una mejora de código conocida como SegWit2x, que apunta a incrementar la capacidad de transacción de la red.



Eso impulsó el jueves un alza del precio del bitcoin frente al dólar, luego de una caída respecto de un pico de junio como consecuencia de la preocupación sobre su futuro.



"Nos entusiasma haber salido de ese impase", dijo Andrew Lee, quien está al frente de la startup de compra de bitcoin purse.io. El avance abre "las puertas a innovaciones muy esperadas", añadió.



Los entusiastas de bitcoin desde Nueva York y San Francisco hasta Hong Kong y Tokio, se reunieron en bares y oficinas en fiestas improvisadas, mientras que otros se volcaron a Twitter y los medios sociales para celebrar el acontecimiento, así como el alza del precio.



El impase surgió de un límite impuesto a las dimensiones de los bloques que sostienen la red en los primeros días del bitcoin a fin de evitar ataques de hackers.



A medida que crecía la popularidad de la moneda virtual en el transcurso de los últimos nueve años, los tiempos de las transacciones y las comisiones por procesamiento aumentaron, lo que redujo la capacidad de la comunidad de procesar pagos con la misma eficiencia que servicios como Visa Inc.



Mineros y desarrolladores se trabaron en un debate durante años sobre cuál era la forma más indicada de mejorar el software, lo que culminó en el reciente enfrentamiento.



Más del 93 por ciento de los mineros que funcionan como columna vertebral de la red digital daba su apoyo a BIP91, el primer paso necesario para la instrumentación de SegWit2x, según Coin Dance, un sitio web que sigue su adopción.



Los mineros de bitcoin son grupos independientes que verifican y procesan las transacciones de bitcoin mediante la resolución de complejos problemas digitales a los efectos de obtener como recompensa comisiones y la creación de la moneda digital.



SegWit2x es ante todo un compromiso entre dos bandos en competencia. Uno proponía un enfoque directo buscando aumentar las dimensiones del bloque. El otro, un grupo de desarrolladores conocido colectivamente como Core, impulsaba una solución a mayor plazo mediante el traslado de algunos datos fuera de la red principal, un plan llamado SegWit al que se opusieron los mineros porque también podría reducir su influencia.



Finalmente, los mineros aceptaron adoptar SegWit, pero también aumentar las dimensiones del bloque a 2 magabytes.



Dentro de tres meses la comunidad enfrentara un nuevo reto cuando algunos de los mayores mineros del mundo adopten una segunda etapa de la propuesta, la duplicación de la dimensiones del bloque. Sin embargo, muchos miembros de la comunidad coinciden en que lo peor quedó atrás al observarse que los precios se estabilizan y se fortalecen.