Bitcoin superó este lunes los 4.000 dólares

Archivo particular.

El Bitcoin alcanzó por primera vez los 4.000 dólares, subiendo más del 15% desde el pasado viernes, gracias al creciente optimismo de que tiempos de transacción más rápidos acelerarán la propagación de la criptomoneda.



La mayor moneda digital subió este lunes a un máximo de 4.187 dólares, luego que la semana pasada se activara un plan para acelerar la ejecución de transacciones trasladando algunos datos de la red principal.



La solución - denominada SegWit2x - había sido tan controvertida que una nueva versión del activo denominado Bitcoin Cash fue separada a principios de este mes.



La división surgió de la tensión entre la creciente demanda de la moneda virtual y algunas de las características de diseño que habían alimentado esa popularidad: los procedimientos de verificación descentralizados que otorgaban protección contra la piratería y supervisión gubernamental.



Si bien la confrontación de este mes término siendo apenas un pequeño obstáculo en la recuperación de más de 300 por ciento que ha registrado bitcoin en 2017, persisten las preocupaciones en torno a la capacidad de aumentar los volúmenes de transacciones.



"Hasta ahora, mucha gente realmente no creía que el bitcoin pudiera subir más hasta que se resolviera el tema del escalado", dijo Arthur Hayes, fundador de la bolsa de bitcoin con sede en Hong Kong BitMEX. "Con esto implementado en el protocolo, teóricamente la cantidad de transacciones que se puede procesar a una velocidad razonable será mucho mayor, por lo que mucha gente es muy optimista acerca de la criptomoneda ahora".



Debido a un límite en la cantidad de datos procesados por la cadena de bloques de bitcoin, las transacciones comenzaron a disminuir a medida que crecía su popularidad.

La comunidad se dividió entonces entre la solución SegWit2x respaldada por un grupo de desarrolladores y otra apoyada por mineros que buscaban un aumento mayor en el tamaño del bloque. Este último finalmente se convirtió en Bitcoin Cash.



Bitcoin Cash, cuyo precio ha retrocedido desde que alcanzó un máximo justo después de su nacimiento, no ha interrumpido las operaciones de sus progenitores ni ha socavado su atractivo.



Aunque SegWit2x ha obtenido suficiente apoyo para su activación, aún quedan desafíos. La próxima etapa implica duplicar el tamaño del bloque a 2 megabytes en noviembre, una posibilidad que aún está sumida en el debate.



Una disminución del apoyo podría frustrar este paso, y hay quienes argumentan que Bitcoin Cash - con un tamaño de bloque de 8 megabytes - ha evitado la necesidad de otro "hard fork" para actualizar de nuevo el bitcoin, dijo Hayes.



La asombrosa alza de precios de la criptomoneda ha impulsado los negocios relacionados. La bolsa de monedas digitales Coinbase Inc. anunció el jueves que recibió una inversión de US$100 millones.



La oferta de bitcoin está limitada a 21 millones, en comparación con 16,5 millones que habían sido extraídos al sábado, segun blockchain.info.



"La gente está comenzando a incorporar la demanda de consumo de la campana de recaudación de fondos de US$100 millones de Coinbase", dijo Justin Short, fundador de la plataforma de negociaciones Nous, con sede en Londres.