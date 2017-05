El gestor de activos más grande del mundo crea fondo para invertir en infraestructura colombiana

BlackRock Inc., el gestor de activos más grande del mundo, creo su primer fondo que hará inversiones en infraestructura en Colombia. El fondo representa la incursión de BlackRock en deuda en el sector en Latinoamérica, según un comunicado de la compañía este jueves.



El fondo, que ha captado 280 millones de dólares, hará inversiones en deuda en asociaciones público-privadas, que pueden incluir carreteras y otros tipos de infraestructura, dijo una persona con conocimiento del asunto que rechazo ser nombrada porque la información es privada.



"Creemos que Colombia presenta una oportunidad de inversión en rápida evolución para los inversionistas que buscan activos de infraestructura de alta calidad", dijo Erik Savi, director global de BlackRock Infrastructure Debt, en el comunicado.



Las firmas de inversión están tratando de aprovechar el apetito de los clientes por la protección de la inflación y el rendimiento en un entorno de tasas de interés bajas ofreciendo productos de infraestructura.



Los fondos destinados al sector se están beneficiando de un monto récord de 63.000 millones de dólares que entró a fondos no cotizados del año pasado, según datos de Preqin Ltd.



BlackRock ha crecido rápidamente su negocio de deuda de infraestructura llenando un vacío que dejaron los bancos que se retiraron después de la crisis financiera. El gestor de activos se ha expandido hacia la infraestructura latinoamericana desde su compra de hace dos años de Infraestructura Institucional. El negocio ahora cuenta con más de 125 empleados en diferentes países como Brasil, Colombia, Chile y México.



BlackRock también ha abierto múltiples fondos centrados en proyectos de energía renovable, y a partir de febrero empezó a preparar su primer fondo para invertir en energía en América del Norte.