Bolsa de Nueva York da nuevo plazo a Ecopetrol

Oficialmente, la Bolsa de Nueva York (NYSE por su siglas en inglés) notificó a Ecopetrol del incumplimiento del reporte de sus estados financieros en el formulario 20-F ante la Securities and Exchange Commission (SEC), y le da un plazo de seis meses para presentar el citado formato.



(Lea: Bolsa de Nueva York y el petróleo siguen bajando)



“La notificación nos da un margen de seis meses para presentar el formato 20-F ante la SEC, con una posibilidad de prórroga se otros seis meses más. Además habrá un monitoreo permanente por parte de la NYSE para que se haga en el tiempo establecido”, precisó un vocero de Ecopetrol.



(Lea: Por caso Reficar, Ecopetrol incumple con bolsa de Nueva York)



Agregó, “que como ya se dio a conocer la semana anterior, el revisor fiscal de la compañía para el período 2013-2015 PriceWaterhouseCoopers, espera que se aclare cuáles son los cargos que le imputará la Fiscalía General por el caso Reficar, situación que se definirá el próximo 7 de junio, para tomar una decisión con respecto a la presentación del formulario 20-F”.



(Lea: Snapchat tendría un valor de mercado de 24.000 millones de dólares)



A través de un comunicado dado a conocer en Información Relevante de la Superintendencia Financiera, Ecopetrol señala que debido a esta demora “se aplicarán los procedimientos establecidos en la Sección 802.01E del Manual de Compañías listadas en la Bolsa de Nueva York”.



A renglón seguido, la citada nota indica además que “dicho procedimiento establece que la NYSE monitoreará por un período de seis meses el cumplimiento de la obligación de reporte”.



Y agrega que de no cumplir con este plazo, tendrá otros seis meses de gracias “según las circunstancias propias de Ecopetrol, antes de proceder a suspender el trading o deslistar la acción”.



Portafolio consultó con una firma comisionista sobre las implicaciones que tiene esta notificación oficial de la NYSE para la petrolera colombiana.



“No pueden emitir valores dentro del mercado americano hasta que presenten el formulario 20-F”, señaló Juan Camilo Dauder, gerente de Equity Research de Credicorp Capital.



Agrega el analista que si el próximo 10 de agosto la SEC no tiene el formulario 20-F, Ecopetrol tendría que requerir u obtener ante los tenedores de bolsa “un relajamiento de las condiciones de mercado”.



Finalmente, Dauder aclara que en un escenario remoto la NYSE podría suspender la negociación de su acción en Estados Unidos.



Cabe recordar que los estados financieros auditados de Ecopetrol para el 2016 fueron presentados por la petrolera en Colombia, “en cumplimiento con las normas financieras locales y los dispuesto por el regulador.



Así mismo, la administración de la petrolera, como lo ha afirmado desde la semana anterior, se comprometió a presentar ante la SEC su informe anual en el formato 20-F “lo antes posible”.