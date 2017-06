Buscan implementar pagos con Bitcoin en tiendas de Japón

BITPoint Japan Co., la empresa detrás de la campaña de Peach Aviation Ltd. para permitir que los viajeros usen bitcoin para pagar boletos, planea dar a cientos de miles de tiendas japonesas la capacidad de aceptar la moneda digital.



"Estamos en conversaciones con una empresa relacionada con el comercio minorista. Al pasar por una empresa que ofrece servicios de terminal de pago a las tiendas, tenemos la posibilidad de aumentar su uso de una sola vez. Es más fácil que hablar con muchos minoristas individuales", dijo Genki Oda, presidente de BITPoint.



La compañía se une a una serie de empresas que están adoptando las regulaciones promulgadas en Japón el mes pasado que reconocen a las monedas digitales como una forma de pago.



Eso ha ayudado a hacer de las operaciones en yenes uno de los grupos de transacciones más grandes del mundo, superando el primer puesto que tenía China a finales de 2016, de acuerdo con Oda. Bic Camera Inc., uno de los mayores minoristas de electrónica del país, comenzó a aceptar bitcoins en dos tiendas en Tokio el mes pasado.



"También estamos hablando con un gran operador de tiendas de conveniencia sobre su uso", dijo Oda, de 36 años, que también dirige la matriz de BITPoint, Remixpoint Co., que el viernes tenía un valor de mercado de unos 21.000 millones de yenes (189 millones de dólares).



Las acciones de Remixpoint subieron hasta 18 por ciento a su límite diario de precios. La semana pasada, Remixpoint dijo que convertirá la deuda emitida a BITPoint en acciones, elevando su propiedad en la filial a 97,7 por ciento.



Bitcoin, que debutó hace ocho años, esta popularizándose para pagar bienes y servicios, y permite a la gente realizar transacciones sin la supervisión de gobiernos, reguladores o bancos centrales.



La moneda virtual ha subido frente al dólar y otras monedas y cotizaba a 2.210 dólares el lunes, cerca de máximos históricos.



Aunque BITPoint opera como un mercado de bitcoins, está presionando para promover el uso de la criptomoneda en tiendas y otros puntos de venta, en lugar de como un instrumento especulativo.



La compañía tiene vínculos con decenas de minoristas y planea expandir ese número.