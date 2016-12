La reforma tributaria que presentó el Gobierno ante el Congreso deberá quedar aprobada este año para que entre en vigencia en el 2017 y así evitar que la calificación crediticia de Colombia baje.



(Lea también: ¿Qué son las calificadoras de riesgo y por qué le importan a Colombia?).



Joydeep Mukherji, líder de soberanos y finanzas públicas internacionales para las Américas en la calificadora Standard and Poor’s, señaló que una vez el ajuste cumpla su trámite legislativo, harán una revisión para ver si lo que se aprobó es suficiente para que el país pueda garantizar su sostenibilidad fiscal, luego del golpe que representó la caída en los precios del petróleo.



De hecho, si no se saca adelante la reforma este año, y el Gobierno no da un plan B que permita compensar los ingresos en el 2017, la calificación de Colombia se afectará en un solo nivel, de manera que pasaría de BBB a BBB-, que aún no representa la pérdida del grado de inversión.



El analista explicó que otros temas que revisarán a la hora de evaluar el perfil crediticio del país, son el déficit en la cuenta corriente y la inflación, por el impacto que genera en términos de política monetaria.



En cuanto a la paz, Mukherji señaló que en la medida en que no se espera que la violencia vuelva a arreciar, esto no tiene impacto en la calificación. De todas maneras, dijo que si se concreta la paz, en el largo plazo esto crearía condiciones económicas que podrían ayudar a una mejora en la calificación del país.