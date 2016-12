El Congreso de la República está próximo a tomar una de las decisiones más radicales en contra de los evasores de impuestos. La penalización con cárcel para quienes cometan este delito fue aprobada en la Cámara de Representantes y, en la madrugada, el debate seguió en el Senado.



La discusión de la tributaria ha sido compleja y se ha centrado principalmente en lo relacionado con el IVA, sin embargo, el capitulo dedicado a los evasores tuvo un amplio debate, al punto de que para poder implementarlo y darle herramientas para su adecuada aplicación una vez se apruebe, el fiscal general, Néstor Humbero Martínez, y el director de la Dian, Santiago Rojas, introdujeron cambios con el fin de que quienes evadan sus responsabilidades fiscales, paguen, además de las multas, penas privativas de la libertad.



De acuerdo con el texto avalado por los representantes, los contribuyentes que con el fin de no pagar, disminuir el saldo a pagar o aumentar el saldo a favor del impuesto a la renta, incumplan el deber de declarar, subvaloren ingresos o sobreestimen costos y gastos afectando el impuesto a pagar o su saldo a favor, en un valor a 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes (alrededor de $172,3 millones) incurrirán en prisión de entre 48 y 108 meses.



Además de la pena privativa de la libertad, el infractor deberá cancelar una multa equivalente al doble de la afectación producida al erario público. Esta no superará los 50.000 salarios mínimos, unos $34.472 millones.



Las penalidades aprobadas no afectarán únicamente a los autores del delito. También se verán involucrados en la sanción los miembros de junta o consejo directivo, revisores fiscales, contadores y asesores contables de las personas naturales o jurídicas inmersas en la comisión del delito.



El artículo señala que si la afectación al fisco supera los 1.450 salarios mínimos, es decir si excede los $999 millones, la condena privativa de la libertad aumentará en una tercera parte. Finalmente, establece que la acción penal solo podrá iniciarse tras un informe del director de la Dian o de los directores seccionales de dicha entidad.



Para el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, quien en su etapa frente a la entidad lideró esta iniciativa “este constituye un avance muy importante, lo clave de esto es que el país conozca sus evasores, y que deje de ser razón de orgullo robarles al resto de colombianos que sí pagan. Sin embargo, hay que decir que los topes son muy altos, pero es un inicio” manifestó .



A pesar de la iniciativa del Gobierno, el exdirector de la Dian, Horacio Ayala, dijo que no está convencido de la conveniencia de esta medida. “Es un tema muy difícil, porque debemos decir que en Colombia muy pocos creen en la justicia, si vemos que la legislación tributaria está llena de complicaciones, se hace complejo aplicar la justicia en esos casos de evasión” dijo.



Pero además considera que la Dian no cuenta con las herramientas idóneas para ejercer dicha labor.



“Hay muchas herramientas para identificar esos delitos de evasión, así como la falsificación de facturas y las sociedades fachada. No soy muy optimista, porque entre otras cosas la Dian está abrumada con tantas obligaciones que para su tamaño no es posible atenderlas, entonces, si le cuesta trabajo investigar elusiones y evasiones, por la complejidad de la legislación colombiana, es más complicado ahora que deberá participar en investigaciones para meter a la gente a la cárcel”, indicó.



Sin embargo, vale señalar que en la reforma se incluyen mecanismos para facilitar la labor de fiscalización de la Dian, con lo cual se le darían mayores herramientas tecnológicas para cumplir con ese rol, y así poder combatir de mejor forma a los que evaden su obligación.



Este viernes, tributaria pasará a conciliación



En la madrugada de este viernes, la Cámara había terminado la votación favorable de la reforma, el Senado por su parte, había avanzado en el grueso del articulado, sin embargo aún faltaban algunos temas relacionados con la penalización con cárcel para los evasores así como los temas relacionados con las tarifas de renta para las personas jurídicas.



Se espera que en el transcurso del este viernes se citen a los congresistas designados para la conciliación entre las dos cámaras. La reforma fiscal deberá ser sancionada antes de terminar el año para que entre en vigencia desde el primero de enero del próximo año.



