Las consecuencias del paro camionero de 2016, que se extendió por 45 días y logró paralizar varios sectores de la economía nacional, continúan hoy. Este efecto se ve traducido en la inflación, que aunque ha venido cediendo en los últimos meses, aún sigue siendo alta.



Por eso, tras el rumor que empezó a correr la semana pasada, en el que decía que un nuevo paro camionero podría estar incubándose, se volvieron a prender las alarmas en el país.



(Lea: Transportadores amenazan con paro si el Gobierno no atiende sus reclamos).



El rumor nació luego de que Asecarga aseguró, a través de un comunicado, que el Gobierno incumplió parte de lo pactado luego del cese de actividades pasado.



En el comunicado, Asecarga estableció el 17 de febrero como plazo máximo para que ambas partes discutan el tema, pues de lo contrario, el próximo 20 de febrero se irán a paro.



Portafolio.co contactó a tres representantes de los gremios de transportadores de carga y les consultó cuál es el estado actual del sector y cuál es su posición frente a un eventual cese de actividades. Ellos aseguran que no pararán, pero advierten que la situación del sector no es la mejor.



Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, agremiación que reúne a 70 empresas de transporte, explica que el estado del negocio de carga en el país no está bien. Indicó que trabajan a pérdidas y que la rentabilidad se ha visto mermada por el exceso de vehículos y la poca carga para transportar.



No obstante, a pesar de los problemas para las 70 empresas de transporte que acoge, no se irán a paro porque consideran que con un cese de actividades no se soluciona nada. Por eso, indicó que se deben dialogar estos temas con el Gobierno, como lo hará este lunes.



“A pesar de todo, el paro no es una solución. Lo que tenemos que hacer es construir entre todos nosotros, hablar con el ministerio y buscar regulaciones. El uno a uno es una defensa para el camionero, es una defensa para no sobreofertar el parque automotor. Por eso, la propuesta es que se le conceda 20 años de vida a los vehículos. Así tendremos una regulación óptima y una flota moderna en el país”, indicó.



Por su parte, Jairo Herrera, presidente de Asecarga, asociación que reúne a 250 empresas transportadoras, explica que “el problema es que falta de regulación del mercado. Hay que ponerle vida útil a los camiones, pero no por ley. Hemos propuesto que cada camión tenga una cuenta de ahorro, y así establecer un sistema de pensiones. Que el tope sean 20 años, pero a manera de plan quinquenal”.



(Lea: Paro camionero en 2016 afectó al sector de avicultores)



La propuesta de Herrera pretende una formalización de los camioneros.

“A nosotros nos paga el generador y a su vez nosotros al camionero y ellos no están contentos con los fletes. ¿Por qué? Porque los fletes siempre están a la baja”, señala Herrera al referirse a las insatisfacciones del gremio.



Juan Carlos Rodríguez Muñoz, presidente de Colfecar, agremiación que reúne a 140 afiliados, añadió que los paros generan un desgaste muy grande para el gremio.



“Lo que hay que hacer es determinar una política pública en el parque automotor y lo relacionado con el financiamiento en estas políticas. Es importante que no solo se agoten los recursos de la chatarrización del Ministerio de Hacienda 150 mil millones, sino que el esquema del uno a uno se mantenga hasta que se equilibre el mercado”, explica.



Otro de los problemas que para Muñoz es crítico es el referente a los precios consignados en el Sice-Tac (Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga), el cual calcula costos de la operación de transporte de acuerdo a las características propias de cada viaje: tipo de vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de espera, cargue y descargue.



“Ese sistema no se ha ajustado y depende de las conclusiones del Observatorio de Transporte de Carga para alimentarse. Ahí, hay un trabajo por hacer. Por eso, el mercado está descontrolado. Entonces, muchas veces el flete no alcanza a cubrir el costo y las facturaciones siguen descontroladas".



¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?



El pasado viernes, el ministerio de Transporte expidió el decreto 153 del 3 de febrero de 2017. Esta norma pretende reducir las ‘malas prácticas’ en el gremio.



A través de un comunicado publicado este lunes, el ministro de transporte, Jorge Eduardo Rojas, indicó que algunas de esas malas prácticas son: matricular dos o tres vehículos con la misma póliza, vehículos con pólizas falsas, o pólizas no avaladas por el ministerio de Transporte.



“Este –según el funcionario– entre otros fenómenos irregulares, generó la sobreoferta de vehículos que tanto ha afectado al sector”.



En este sentido, el Gobierno espera que este decreto reduzca la sobreoferta de vehículos de carga. Así mismo, la Fiscalía continuará con los procesos de casos relacionados con vehículos mal matriculados y “en los que se logre probar que hubo actos fraudulentos en el proceso”, añadió la comunicación.



Portafolio.co