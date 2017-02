“Familia camionera y camionero tradicional, los esperamos el martes 28 de febrero desde las 8 a.m., en el edificio del Ministerio de Transporte (Av. La Esperanza # 60-49 centro comercial Gran Estación)… todos unidos venceremos… Unidad Organización y Lucha”.



Con este mensaje, que circula en las redes sociales, un pequeño grupo de transportadores de carga están convocando para este martes a una manifestación pacífica.



Sin embargo, la Cruzada Camionera, en la que se concentran la mayoría de los líderes de los transportadores de carga aseguraron que sí existen avances en los acuerdos pactados con el Gobierno y por tal razón han reiterado que no irán a paro, tal y como se ha especulado.



Lo cierto es que, con motivo del vencimiento del plazo para que los sindicatos del sector público puedan presentar pliego de solicitudes ante los nominadores, este martes varias agremiaciones sindicales sí marcharán.



“Invitamos a que en cada ciudad o municipio, se pueda realizar una marcha desde la organización sindical hasta la entidad en la cual se radicará el petitorio, el cual debería ser unitario de las organizaciones sindicales que hagan presencia en ese sector”, señaló la CUT, a través de una carta (Vea la carta aquí).



El punto de encuentro de la CUT será en la calle 19 con carrera 7ª, a partir de las 9:00 horas.



El magisterio distrital, en este día, realizará un paro en defensa de la educación pública y contra la política del Alcalde Peñalosa de entregar más colegios en concesión, los docentes se concentraran a partir de las 9:00 horas en el Centro Administrativo Distrital, para marchar hacia el Ministerio de Educación.



Ese día se realizará el Cabildo Abierto por la defensa del carácter público de la ETB, organizado por Sintratelefonos. Por tal razón, invitamos a todo el movimiento sindical a respaldar la realización de este Cabildo y hacer presencia en el mismo, en las instalaciones del Instituto Distrital de Recreación y Deportes, ubicado en la calle 63 #59 A-06.