‘Capital 88’ no está autorizada para ofrecer productos financieros, advierte la Superfinanciera

La Superintendencia Financiera de Colombia emitió una nueva advertencia al público en general para que no invierta en firmas que no cuentan con están bajo su vigilancia y control. En esta ocasión se trata de la firma denominada “Capital 88”, que no está sometida a la vigilancia de este organismo de control y, por lo tanto, no cuenta con autorización para ofrecer productos o servicios del sector financiero o del mercado de valores del exterior en Colombia ni promoverlos a residentes en el país.



A través de una página web Capital 88 ofrece servicios de negociación o de registro de operaciones sobre divisas a través plataformas, en particular, el servicio de intercambio de monedas extranjeras (Forex), actividad para la cual no ha sido autorizada por parte de la Superfinanciera, como tampoco para captar, administrar o recaudar recursos del público con el objeto de invertirlos en el mercado Forex o en productos del mercado de valores del exterior.



“Es importante señalar que los negocios desarrollados a través de plataformas electrónicas que no están bajo la supervisión del Estado tienen un alto riesgo, debido a que no se conoce la ubicación de su operación, como tampoco el nombre ni los datos de contacto de sus responsables”, advierte la Superfinanciera.



El organismo de vigilancia recordó a los colombianos que las actividades promovidas y adelantadas a través de plataformas web, son administrados generalmente desde otros países, no tienen ningún control por parte de las autoridades colombianas y probablemente tampoco lo tengan en el exterior, por lo que quien decida invertir a través de ellos deberán asumir los riesgos asociados, incluso la pérdida de sus recursos.



Recuerde que los únicos mecanismos legales para promover o publicitar en Colombia servicios del sector financiero, del mercado de valores o de negociación o registro de operaciones sobre divisas a través de plataformas o servicios de intercambio de monedas extranjeras (Forex) prestados por entidades en el exterior, son las oficinas de representación o a través de los contratos de corresponsalía suscritos con sociedades comisionistas de bolsa o corporaciones financieras, autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.