Capturan a ocho personas relacionas con atentado en C.C. Andino

Este sábado se realizó la captura de ocho personas que presuntamente están relacionadas con el atentado ocurrido el pasado 17 de junio en el centro comercial Andino, en el norte de Bogotá.



Según información preliminar dos capturas fueron realizadas de forma simultánea en Bogotá. Otras cuatro se desarrollaron en un centro recreacional entre los municipios de Chicoral y El Espinal, Tolima, y dos más en la ciudad de Ibagué.



En la última ciudad serán reseñados, y después serán trasladados a Bogotá. En total, fueron capturados cuatro hombres y cuatro mujeres.



Desde el comienzo de las investigaciones, el fin de semana pasado, las autoridades han hablado de al menos tres hipótesis sobre la autoría del atentado, entre las que no se descarta una posible participación del Eln, el 'clan Úsuga' y otros grupos extremistas como el Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp).



Durante la semana, se conocieron dos retratos hablados de sospechosos, basados en testimonios entregados por testigos que se encontraban en el centro comercial Andino. Sin embargo, la Fiscalía afirmó que estas imágenes no han sido entregadas oficialmente porque "no existe coincidencia" entre los testigos.