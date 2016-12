Este miércoles, el precio de la carga de 125Kg. de café alcanzó el $1.005.000, algo que no sucedía desde el 2011. Eso quiere decir que los caficultores recibirán un mayor retorno, teniendo en cuenta que se espera que la cosecha para este año esté por encima de los 14 millones de sacos. Lo cual es una recuperación del 0,05 % con relación a la misma fecha de 2015.



Consultado sobre cuánto tiempo podrá mantenerse el aumento del precio del café, que este miércoles se cotizó en 1,62 centavos de dólar por libra, Felipe Robayo, gerente comercial de la Federación Nacional de Cafeteros, asegura que este aumento en el precio se debe al aumento en el precio del dólar y las expectativas de las elecciones en EE. UU.



“Estos son niveles que no se veían desde hace 5 años. Por eso, hay que aprovecharlos y no pensar que puedan subir más. Ahora el precio es muy bueno. Además Brasil tuvo una mala cosecha de café robusta que produce. Eso también ha hecho que se aumente la demanda de ese país por el café arábigo colombiano”, explica.



Sin embargo, el periodo de tiempo en el que este precio de carga se mantenga no sería mucho debido a que los factores que lo sostienen son cambiantes.



“Podría mantenerse un día o una semana, todavía la economía está a la espera del resultado político en EE. UU. Y seguramente eso tendrá un efecto en los precios del café”, indica Robayo.



