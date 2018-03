Carta de gremios de EE. UU. sobre acceso al club de buenas prácticas

Tres organizaciones estadounidenses -entre las que están el Consejo de Estados Unidos para los Negocios Internacionales (USCIB,por su sigla en inglés), la Asociación Nacional de Manufactureros (NAM, por su sigla en inglés) y PhRMA (Investigadores y Productores Farmacéuticos de América)-, mostraron sus preocupaciones sobre la posibilidad de que Colombia acceda a la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), sin cumplir sus obligaciones en el plano de la chatarrización, de los productos farmacéuticos y la actualización de la ley de derechos de autor.



“Nos preocupa, además, que permitir que Colombia se adhiera a la Ocde antes de que el país aborde estos aspectos específicos sentaría un precedente perjudicial en la región, señalando a otras naciones que desean unirse a la organización -como Argentina, Brasil y Perú- que pueden ignorar los estándares de la Ocde y aún así ser admitidos”, reza la carta firmada por las tres organizaciones y que tiene como destinatario a Robert Lighthizer, representante comercial de EE. UU.



El texto agrega que “la Ocde no cuenta con un mecanismo para hacer cumplir eficazmente los compromisos condicionales una vez que Colombia u otro país se hayan adherido a la Ocde, lo que hace que sea más difícil resolver cualquier inquietud específica una vez que el proceso de admisión haya concluido”.



Las organizaciones instaron a que Lighthizer continúe trabajando “estrechamente con el Gobierno de Colombia para garantizar que se comprometa y tome medidas concretas que finalmente resuelvan el acceso a los mercados y las barreras regulatorias”.



Esta carta se une también a la del congresista republicano Leonard Lance, enviada igualmente a Lighthizer, lo cual se da en el marco de una visita de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, a Washington, para dialogar con gremios y representantes estadounidenses acerca de la entrada de Colombia a la Ocde.



En la misiva de Lance también coincide con lo que argumentan los gremios en cuanto a que el acceso de Colombia a la Ocde sin cumplir sus obligaciones podría sentar un precedente para los otros países de la región que quieren pertenecer al club de las buenas prácticas.



No obstante, también profundiza en el tema de la chatarrización uno a uno al expresar que “sigue siendo problemático. En 2012, los fabricantes de camiones de Estados Unidos exportaban cerca de 13.000 unidades a Colombia, que lo convertía en uno de los mercados más importantes en Suramérica. Desde entonces, el mercado colombiano se ha contraído más del 70%. Cerca de 90% de los camiones afectados por el programa de chatarrización es importado, y esa política es una seria barrera para el comercio”.



Por otro lado, el congresista republicano, escribió que “Colombia ha tomado un camino inapropiado para aprobar los productos biosimilares, que permite que productos que no han sido testeados en seres humanos entren al mercado y compitan con los que han sido verificados y probados”. Asimismo, este concluye que esto podría crear un clima de incertidumbre para las empresas que quieran traer nuevos productos a Colombia.



Respecto a los medicamentos, vale recordar que PhRMA envió una carta en enero al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en la cual pedía revocar la Resolución 5246.



