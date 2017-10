Caso de posible ‘dumping’ de ácidos nacionales en EE. UU. se resolvería en noviembre

El dumping es un término que ha sido recurrente en las conversaciones sobres las posibles razones por las cuales la industria nacional estaría en aprietos frente a la competencia internacional.



Sin embargo, ahora el turno es para Sucroal, firma de la Organización Ardila Lülle, que está siendo investigada por el Gobierno estadounidense, por un presunto dumping relacionado con ventas de ácido cítrico y citrato de sodio en territorio norteamericano. Portafolio intentó comunicarse con la firma, pero esta no dio declaraciones respecto a las investigaciones.



El caso, que fue reseñado a finales de junio por agencias de noticias internacionales, partió de denuncias de las compañías estadounidenses de Carolina del Norte como DAK Americas LLC y Auriga Polymers Inc, y Nan Ya Plastics Corporation, America de Carolina del Sur, contra empresas de Colombia, Tailandia y Bélgica, que estarían vendiendo por debajo de su precio de mercado en EE. UU.



En ese entonces, la agencia EFE reseñó que “la investigación eleva a 49 las pesquisas abiertas por el Departamento de Comercio desde la llegada al poder del presidente estadounidense Donald Trump, quien en marzo firmó una orden ejecutiva que ordenaba recaudar “tasas” a aquellos “importadores extranjeros que engañen” con técnicas como el dumping.



De acuerdo con los pasos que debe seguir el procedimiento según la Cámara de Comercio Colombo Americana -AmCham Colombia-, las justificaciones de la compañía, en este caso Sucroal, ya están en manos de las autoridades estadounidenses y en noviembre se podrían dar las primeras medidas provisionales.



Después de que se defina si se aplican o no los derechos provisionales, sigue la investigación de fondo. Luego pedirían a las partes (productores, importadores, exportadores, comercializadores) mayor información y se harían cuestionarios de información.



Igualmente, pueden haber visitas a las plantas de producción del exportador y del productor en EE. UU., práctica de pruebas, audiencia en la que pueden participar los que quieran y al final saldría un informe de la unidad investigadora. El procedimiento es el mismo tanto en el país norteamericano como en Colombia, porque se rige por el acuerdo de dumping de la OMC.



Asimismo, María Lorena Gutiérrez, ministra de Comercio, Industria y Turismo, aseguró que “ya la comisión de comercio exterior de Estados Unidos (Usitc, por su sigla en inglés), dio fallo preliminar a favor de la apertura de la investigación. Desde la oficina del Ministerio hemos acompañado a la empresa y a Pacific Trade Law, sus abogados, en las primeras audiencias y hace tres meses hicimos una reunión de seguimiento con el departamento de comercio”.



En la investigación se menciona también que los márgenes estimados de dumping denunciados por quienes interpusieron la demanda fueron de entre 15,8% hasta 62,1% para Bélgica, 41,1% hasta 49,4% para Colombia y entre 4,6% hasta 40% para Tailandia. El departamento de Comercio de Estados Unidos detalló que “en 2016, las importaciones de ácidos cítricos y algunos citratos de sodio desde Tailandia, Bélgica y Colombia fueron avaluadas en US$49,9 millones, US$10,2 millones y US$26,5 millones, respectivamente.



Para Javier Díaz, presidente de Analdex, “Estados unidos ha recurrido a este tipo de medidas y a otras más, como parte de un instrumento de defensa del comercio cuando los precios disminuyen”.



Raúl Ávila, profesor de economía de la Universidad Nacional, aseveró que “hay probabilidades bastante altas de que sancionen a la empresa colombiana, por como se ha dado este procedimiento. EE. UU. tiene un filtro severo con este tipo de asuntos y es estricto a la hora de tomar una decisión”. Vale recordar que en el 2014, Sucroal presentó ante el Mincomercio una denuncia por dumping contra compañías chinas por los mismos artículos de ácido cítrico y citrato de sodio.



Un año después, la cartera tomó la decisión de imponer “derechos antidumping definitivos a las importaciones de citrato de sodio clasificadas originarias de la República Popular China, equivalentes a una cantidad correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB de US$1,80/kilogramo y el precio FOB declarado por el importador vigente por un período de dos años y sin imposición de derechos antidumping definitivos a las importaciones de ácido cítrico, provenientes de ese país asiático”.



Por otro lado, el Dane reporta que a julio de este año, Colombia exportó a Estados Unidos 782.528 kilogramos netos de citrato de sodio, lo cual representó US$984.907. Y del lado de los ácidos cítricos, se han vendido a la nación norteamericana cerca de US$12 millones, según el Dane.



Andrés Felipe Quintero

