Los metros cuadrados avalados para proyectos de construcción en Colombia pasaron de 31’402.529 en el 2015 a 25’032.833 el año pasado. Así lo reveló el Dane, que agregó en su informe de licencias presentado ayer que esto significó una disminución de 20,3 por ciento. Al analizar el área aprobada por usos, la vivienda como los destinos no habitacionales (oficinas, hotelería, comercio, bodegas etc.) cayeron 18,9 y 24,1 por ciento, respectivamente.



En el caso del metraje aprobado para la oferta residencial, vía curadurías u oficinas de planeación, la entidad de estadística también reportó una caída de 18,9 por ciento. Al desglosar el dato por estratos, el acumulado en el 2016 para Vivienda de Interés Social (VIS) registró una variación de -19,1 por ciento frente al 2015, mientras que la de los rangos medio y alto fue de -18,8 por ciento.



Según la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, “el resultado no nos sorprende. Sabíamos que el año pasado se presentaría una caída en los indicadores de licencias porque el 2015 fue de máximos históricos. Esto, por la expectativa del cambio de alcaldes y de los nuevos planes de ordenamiento territorial, que dispararon la solicitud de licencias. De hecho, los constructores se adelantaron a pedir los permisos que iban a necesitar más adelante”, explicó.



PARTE DEL PROCESO



Noguera agregó que normalmente los constructores salen a ventas y tras ocho meses de comercialización se expide la licencia. “Sin embargo, no fue lo que ocurrió en el 2015. Por ejemplo, el Decreto 562 que permitía edificios de altura en Bogotá, a cambio de compensaciones, se tradujo en la solicitud de 3.300 licencias solo por ese concepto”, recordó la Ministra, quien agregó que estos permisos se pidieron en un gran porcentaje en diciembre porque se avecinaba la derogación de la norma con la nueva administración.



A propósito de Bogotá, el Dane reveló en su informe que en el 2016 el 46,1 por ciento del área total aprobada (25’032.833 metros cuadrados) se concentró en esta ciudad y en los departamentos de Antioquia y Cundinamarca. Les siguieron el Valle del Cauca y Atlántico, que tuvieron una participaron conjunta de 15,3 por ciento.



MUNICIPIOS NO PUEDEN REVOCAR LICENCIAS SIN UN PROCESO JUDICIAL



A propósito de licencias, la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, emitió una circular en la que dice que aquellas aprobadas están protegidas constitucional y legalmente. Esto significa que los municipios no pueden revocar permisos de manera unilateral, sino que deben acudir a las instancias judiciales correspondientes.



“Queremos aclarar el panorama jurídico en el sentido de que se trata de derechos adquiridos y los entes territoriales deben respetar las reglas de juego”, dijo Noguera.

La circular también indica que las normas de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) tienen un carácter general, y por lo tanto, no se pueden interpretar como autorizaciones específicas para un proyecto. “Es decir, un cambio en el POT no remplaza a la licencia de construcción y esta debe ser solicitada como corresponde para analizar la situación particular”, anotó.