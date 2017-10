Cencosud vendería línea de tarjetas de crédito

Cencosud S.A., el segundo minorista más grande en ventas en Latinoamérica, planea vender el 50 por ciento de sus operaciones de tarjetas de crédito en Argentina y Perú para ayudar a reducir su deuda, según una persona con conocimiento del proceso.



(Lea: Ventas con factura electrónica pasan de $1 billón: Dian)

El minorista, con sede en Santiago de Chile, está iniciando contactos con distintas entidades prestamistas en dichos países, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque las conversaciones son privadas.



(Lea: La nueva ThinkPad que combina diseño retro con moderna tecnología)



Los compradores deberán aceptar asumir la responsabilidad de la deuda de ambas divisiones: US$550 millones en Argentina y US$150 millones en Perú.



Un ejecutivo de la oficina de comunicaciones de Cencosud declinó hacer comentarios. Cencosud cuenta con empresas conjuntas similares para sus operaciones de tarjetas de crédito en Brasil, Chile y Colombia. La compañía suscribió un acuerdo con Bradesco para sus operaciones brasileñas de tarjetas de crédito en el 2011 y con la filial chilena del canadiense Bank of Nova Scotia en el 2014.



En Colombia, el negocio de tarjetas de crédito es operado a través de una empresa conjunta con Colpatria, también una filial de Scotiabank.



En agosto, Cencosud anuncio planes para vender hasta US$1.000 millones en activos no básicos dentro de los próximos 12 a 18 meses para concentrarse en supermercados, grandes tiendas, centros comerciales y tiendas de mejoras para el hogar.



La compañía contempla reducir su ratio de endeudamiento neto sobre Ebitda por debajo de 3, desde un nivel actual de mas de 4, donde las ventas de activos proporcionarán “soporte adicional” al plan, dijo el gerente de finanzas, Rodrigo Larraín Kaplan, en una conferencia telefónica el 25 de agosto.



En el caso de Perú, recientemente dijo Larraín: “No estamos pensando dejar el negocio financiero del Perú. Seguimos buscando el fortalecimiento financiero para tener un crecimiento orgánico”, declaró el ejecutivo, tras la culminación del XV Evento de Mercado de Capitales de Credicorp.



Finalmente, el directivo aseguró que buena parte de lo que se ha dicho es una especulación de diferentes agentes financieros.