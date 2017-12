Cenit, candidata para entrar al mercado bursátil del país

La empresa Cenit, filial de Ecopetrol, encargada del transporte de hidrocarburos de la petrolera colombiana, podría vender un porcentaje de su participación al mercado accionario del país, en un proceso que quedaría en las manos del próximo gobierno.

Esta propuesta lanzada por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Sántamaría, a título personal, en el evento de celebración de los 10 años de la salida de la acción de Ecopetrol, cogió por sorpresa a los representantes de firmas comisionistas y empresas petroleras.



Pero llama más la atención, si quien hizo el anuncio es el representante del Gobierno Nacional, accionista mayoritario de la petrolera con el 88,49% de participación, y quien tiene la última palabra para realizar la operación.



El jefe de la cartera de Hacienda recordó que el actual gobierno contempló vender un paquete accionario de la transportadora, pero que la transacción no se pudo realizar ya que Cenit se encontraba en su etapa de estabilización.



“Es una empresa que resultaría muy atractiva para los inversionistas que tienen el interés en el sector del transporte petrolero, ya que es de bajo riesgo y muy estable. Y para el mercado bursátil sería interesante tener inscrita a esta empresa en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC)”, explicó Cárdenas Santamaría.



El Ministro agregó que, de concretarse la venta, los actuales accionistas de la petrolera colombiana quedarían con dos títulos: los de Ecopetrol y los de Cenit, lo que le daría mayor margen de maniobra a la empresa, y la Nación no tendría que conservar el 88,5% de la transportadora.



Y precisó que el nuevo esquema de este negocio le representaría beneficios a Ecopetrol, ya que le permitiría contar con un enfoque estratégico para concentrar con eficacia sus inversiones en otros negocios del sector, claves para asegurar la rentabilidad.



LA OPERACIÓN



El funcionario explicó que en la posible operación, la Nación podría retener un poco menos del 88,5%, por lo que seguiría siendo el accionista mayoritario.



Al respecto, Juan Camilo Dauder, gerente de análisis de Renta Variable de Credicorp Capital, señaló que el proceso puede resultar positivo para la acción de Cenit, ya que el precio del título generaría rentabilidad.



“Dinamizaría el mercado bursátil del país. La operación sería similar a la que se hizo con Isagén y la misma de Ecopetrol, cuyos procesos se realizaron con éxito”, dijo el analista.



Cabe recordar, que la propuesta del ministro Cárdenas se hace justo antes de que la petrolera colombiana entre en negociación de la Convención Colectiva de Trabajo 2018-2022.



NO EXISTE LA NECESIDAD



El presidente de la petrolera, Felipe Bayón Pardo, salió al paso de la propuesta del ministro Cárdenas Santamaría para afirmar que Ecopetrol no necesita vender la participación de alguno de sus activos, ya que la empresa posee los recursos necesarios para mantener la operación.



“La compañía no requiere de este tipo de procesos para financiar sus inversiones, ya que tiene en caja $12 billones. Además ya se estableció que no es necesario adquirir una nueva deuda en el 2018”, reiteró Bayón Pardo.



Y recordó que entre enero y septiembre, los ingresos de Cenit aumentaron por el incremento de volúmenes transportados por los sistemas Ocensa, Araguaney-Monterrey y Bicentenario, producto de la bidireccionalidad de este tubo ocasionado por el cierre del oleoducto Caño Limón.



La compañía Cenit fue creada por Ecopetrol en el 2012 para el transporte y logística de hidrocarburos y tiene las participaciones accionarias en Ocensa, Oleoducto de los Llanos, Oleoducto Bicentenario y Oleoducto de Colombia.



En el proceso de reingeniería, para asumir las tareas en la movilización de crudo, Cenit absorbió todas las funciones de la Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol, incluida la infraestructura.



“Está en el punto adecuado, tiene una vida propia, y puede caminar sin problemas al mercado bursátil inscribiéndose en la Bolsa (BVC)”, enfatizó el ministro de Hacienda.



Tal como indican los registros de Ecopetrol, Cenit podría tener un precio cercano a los $13 billones. En este sentido, sus activos llegan a $14,3 billones (septiembre de 2017) y tiene pasivos por $1,1 billones. El patrimonio reportado es de $13,2 billones, y en los primeros nueve meses del presente año registró una utilidad neta de $2,2 billones.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio