Cerca del 20% de las consultas de tipo médico se pierden

La entidades de salud ven cómo se malogran entre el 15% y el 20% de las citas que dan a los pacientes para realizar procedimientos de tipo asistencial.



Así lo reveló ayer Fabián Cardona, vicepresidente de Acemi (el gremio de las principales EPS del régimen contributivo y de medicina prepagada), dentro del ‘Seminario de capacitación en modelos para el cuidado de la salud basados en el valor’ realizado en Bogotá por la empresa Medtronic.



De acuerdo con Cardona, la cifra mencionada sale de varias mediciones que han hecho los afiliados de Acemi durante los últimos dos años. Y aunque se da por sentado el alto costo económico que las inasistencias representan, no se ha calculado el monto ni se ha profundizado sobre las causas.



“Esto no necesariamente es culpa del usuario, es un reto que tenemos como sistema”, anotó Cardona al explicar que si los plazos para las citas se demoran, muchas veces el paciente mejora y no avisa, porque tampoco dimensiona las consecuencias y no tiene esto dentro de su cultura.



Mauricio Echavarría, manager market Access de Medtronic, indicó que muchas veces las citas se pierden porque el usuario no se acordó de la fecha o hay casos en que una cirugía no se puede efectuar debido a que el paciente comió en las horas previas, causas que podrían contrarrestarse con algo tan simple como hacer una reconfirmación en la víspera o asegurarse de que las instrucciones se entendieron bien.



En el seminario, los especialistas resaltaron la necesidad de que en el país se pase de un sistema en el que a los prestadores se les paga por cada procedimiento, a otro donde lo que importa es el valor, es decir, la efectividad del tratamiento.



Coincidieron en señalar que en países donde se ha aplicado ese último modelo, los ahorros han sido de entre un 30% y un 50%. De hecho, ya hay algunas EPS e IPS que han adelantado pruebas piloto con éxito.



En el evento, y basado en datos del Ministerio de Salud, Cardona reiteró que el país necesita aumentar en 2 puntos más del PIB los recursos para salud, teniendo en cuenta que actualmente se destinan cerca de $50 billones anuales, una cifra que podría aumentar en el futuro a medida que se incrementan los pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas y pulmonares, cáncer y afecciones mentales.