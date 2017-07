Chocolate, triciclos y cafés, los beneficiados con TLC con Corea

Corea del Sur, uno de los cuatro tigres asiáticos y el único país de ese continente con TLC con Colombia, se ha convertido en tierra de oportunidades para los productos nacionales no minero-energéticos. El próximo 15 de julio se cumple el primer año de entrada en vigencia del acuerdo comercial, que duró cerca de seis años y medio en negociaciones. Precisamente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó un balance positivo de los primeros 365 días de ese TLC.



(Lea: Corte Constitucional dice ‘sí’ al TLC con Corea, pero no avala todas las condiciones)



Según esa cartera, el año pasado Colombia le vendió a Corea US$41 millones más en productos no minero-energéticos, al pasar de exportar US$143,2 millones en el 2015 a US$184,2 millones en el 2016. Es decir, una variación de 28,6%.



Esa clase de bienes representan casi la mitad (45,8%) de las ventas externas totales que el país hace a Corea.



(Lea: TLC con Corea del Sur abre un mercado de 50 millones de habitantes)



Y en lo corrido de 2017 hasta abril, las exportaciones de ese tipo de productos siguieron la tendencia y crecieron 14,3% con relación a igual periodo del 2016. Pasaron de US$56 millones a US$64 millones. En este periodo esos bienes no minero- energéticos representan el 63% del total exportado.



“Este año ratifica el buen comportamiento de las exportaciones no mineras a Corea. Desde la cartera de Comercio seguimos trabajando para ayudarles a los empresarios a agregar valor, a insertarse en las cadenas globales y a ser más competitivos para ampliar nuestra oferta exportable y así impulsar las exportaciones, y lograr mantener resultados como este que se da con Corea”, aseguró la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.



Por su parte Javier Díaz, presidente de Analdex, expresó que “el acuerdo comercial entre ambos países es aún muy reciente. Se debe seguir adecuando nuestra oferta exportadora, para ampliar los negocios con los producos agrícolas y agroindustriales”.



Por otro lado, Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia, argumentó que “como consecuencia de este TLC, el país está más cerca de Asia (...) Se trata de un mercado clave porque ofrece acceso preferencial, la demanda favorece a la oferta colombiana y su capacidad de compra es alta, con un PIB per cápita casi tres veces el de Colombia”.



LOS PRODUCTOS BENEFICIADOS



El Ministerio destacó el buen comportamiento de las exportaciones no minero-energéticas en los primeros cuatro meses del año, que fueron impulsadas por bienes como preparaciones alimenticias (979%), desperdicios y desechos de fundición, hierro o acero (304,4%), chocolate y demás preparaciones de cacao (234%), triciclos, patines y juguetes similares con ruedas (122,1%), extractos y concentrados de café (18,7%) y café (6,4%), entre otros productos.



“El café es uno de los productos que tiene un espacio ‘ganado’ entre los coreanos. En 2016, el país le vendió US$20,3 millones más que en 2015, es decir un aumento del 29%.

Esas exportaciones pasaron de un año a otro de US$69,6 millones a US$89,9 millones. En los primeros cuatro meses mantiene el incremento y se han vendido US$1,8 millones más que en igual periodo del año pasado, al pasar de US$28,3 millones a US$ 30,1 millones”, dijo MinComercio.



Adicionalmente, las ventas de los derivados del café a Corea también registraron un incremento: del 29,2%. Mientras que en 2015, las exportaciones de ese tipo de bienes sumaron US$3,9 millones, en el 2016 alcanzaron los US$5,04 millones. Hasta abril del 2016 esas ventas externas totalizaban US$1,7 millones y en igual periodo de este año van en US$2,1 millones.



BALANZA COMERCIAL



En el más reciente informe de exportaciones del Dane se destaca que entre enero y mayo estas se incrementaron 87,4%, al pasar de US$86 millones a US$161 millones. Y si se toma el mes de mayo, las cifras son aún más positivas ya que al comparar el mismo mes de 2016, hubo un alza de las ventas externas hacia el tigre asiático de 220,7%.



En cuanto a las importaciones a abril, hay una leve mejora de 7,9% en los cuatro primeros meses de 2017. Al tomar por separado el cuarto mes, se evidencia que las importaciones pasaron de US$84,6 millones a US$80,1 millones, lo que significó una caída de 5,3%.



Según el Ministerio de Comercio, las compañías coreanas que quieran invertir en Colombia tendrían oportunidades en infraestructura, logística, metalmecánica, entre otros.