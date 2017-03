Alerta por el cierre de más de 200 comercios en el centro de Villavicencio

En tan solo dos cuadras del centro de Villavicencio más de 20 locales tienen avisos de ‘se vende o se arrienda’. El panorama tiene divididos a gremios y a la Alcaldía, que pese a que comparten que hay crisis, no coinciden en las causas.



(Lea: ¿Qué hacer para que las mipymes exporten?)



Las opiniones se han generado luego de la voz de alerta de un grupo de comerciantes que, cansados de las bajas ventas, decidieron protestar con afiches en su locales comerciales.



(Además: ‘Necesitamos que la oferta colombiana sea mucho más competitiva’)



La situación para algunos, aunque viene desde el 2015, se agudizó con la medida de ‘Pico y placa’ que restringe el ingreso de todo tipo de vehículos a este sector de la capital del Meta desde febrero de este año.



Por un lado se encuentra la Cámara de Comercio, gremio que se mantiene en afirmar que son 221 locales que durante este 2017 han cerrado sus puertas en esta zona de Villavicencio, según un estudio que adelantaron.



Mientras que Fenalco argumenta que aunque hay gran número de establecimientos cerrados, no comparte las cifras, tampoco revela un número exacto. Para este gremio, el problema también se ve reflejado en los centros comerciales que no están ubicados en el centro.



Sin embargo, lo que sí comparten es que la medida de ‘Pico y placa’ fue la gota que rebozó la copa y que sus afiliados, solo los que están en el centro, así lo han manifestado.



Foto: Óscar Bernal . FOTO: ÓSCAR BERNAL . FOTO: ÓSCAR BERNAL

. FOTO: ÓSCAR BERNAL FOTO: ÓSCAR BERNAL . FOTO: ÓSCAR BERNAL

La Secretaría de Competitiva y Desarrollo señala que la desaceleración de la economía por el coletazo de la caída en los precios del petróleo es el factor fundamental para que se genere crisis. Asegura incluso que desde la administración se trabaja para impulsar más las ventas del sector, con estrategias y retiro de ventas ambulantes.



Leonardo Baquero, presidente de la Cámara de Comercio, comparte que la crisis viene desde hace muchos años, pero argumentó que la Alcaldía debe revisar la medida de ‘Pico y placa’ porque fue la que agravó la situación. “Esa siempre ha sido nuestra postura y así se manifestó en una reunión reciente con la administración”, aseguro.



Jorge Andrés Arango, director de Fenalco Meta, dijo que todo el comercio está ‘resentido’, pero que es más notorio en el centro. “Otra de las causas de la crisis se debe a la informalidad y a la inseguridad”.



Agregó que los empresarios han buscado otras estrategias para ser más atractivas sus ventas. “Esto debe ser un trabajo de todos y lo que hemos encontrado es que muchos de los que critican no presentan propuestas”.



ALCALDÍA RESPONDE A LA CRISIS



Desde el 2015 los problemas económicos vienen afectando no solo al comercio sino a otros sectores que se beneficiaban de la bonanza del petróleo. La secretaria de Competitividad y Desarrollo, Miriam Barbosa, dijo que es una crisis generalizada y el desempleo y la falta de poder adquisitivo se ve reflejada en las bajas ventas.



“No se trata solo de la medida de ‘Pico y placa’, en sondeo de opinión se identificó que el impacto ha sido positivo y gremios con los que nos hemos reunido también lo dicen”, afirmó.



Barbosa expresó que muchos de los locales incluso están cobrando arriendos de 8 millones de pesos, cuando en otros sectores no superan los dos millones de pesos. “Hemos hablado con las lonjas para que se revise esa situación”.



La funcionaria agregó que se está trabajando en proyectos para hacer más atractivo al centro, uno de esos es que los artesanos se ubiquen en los puntos de información turísticos, entre otros.