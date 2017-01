En promedio, uno de cada tres billetes que había impresos en el país, durante el año pasado, era de $50.000.



En cuentas claras, esta denominación tuvo poco más de 1.000 millones de piezas en circulación, entre las que se incluyen los de la ‘nueva familia’, que el Banco de la República sacó en agosto pasado.



Se trata del que más circulación presentó en el 2016 y a este le siguieron aquellos de $2.000 y $20.000, respectivamente.



El monto total de los billetes que estuvieron en circulación el año pasado –de los cuales la mayoría se encuentra guardado en los distintos bancos– asciende $67,3 billones, es decir, casi 11 veces el valor que recaudará la actual reforma tributaria.



Esta cifra es superior a la del 2015 en $2,19 billones, aun cuando el número de piezas cayó de 2.905 a 2.897 millones en este mismo lapso. Esto deja entrever que, si bien hay menos papel moneda, sus denominaciones son cada vez mayores.



‘NUEVA FAMILIA’



A propósito de los nuevos billetes, que comenzaron a circular en el 2016, el Banco de la República reveló que la denominación de $50.000 fue la que mayores números tuvo, con 78,7 millones impresos, los cuales presentaron un valor de casi $4 billones.



A este le siguieron los de $20.000 y $2.000, que registraron, respectivamente, 71,4 millones y 20,4 millones de piezas.



El caso más particular entregado por el Emisor tuvo que ver con el nuevo billete de $100.000, el cual apenas registró 4,5 millones de unidades impresas, lo cual quiere decir que apenas uno de cada diez colombianos han tenido uno de estos.



Otro caso particular tuvo que ver con aquellas piezas que ya no circulan en el bolsillo de los colombianos, pero siguen en las arcas del país y son aquellas de $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100, $200 y $500 pesos, de los cuales aún existen 231,8 millones de piezas.



MÁS MONEDAS



En contraste con la tendencia del papel, el consolidado de circulación de monedas creció casi 10%, al pasar de 8.745,6 a 9.588,7 millones de unidades circulantes. No obstante, el dinero que representa este monto llega a $1,8 billones, de los cuales poco más de una tercera parte corresponde a las de diseño nuevo.