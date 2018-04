Claves del Emisor para que el PIB del país se acerque al 3% este año

Los riesgos para que el PIB de Colombia no se vea alterado este año ya estarían controlados y los factores externos ayudarían al comportamiento nacional.



Estas dos aristas son las principales esperanzas para la economía del país durante este año, según el Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República, realizado por el Banco de la República cada año.



Allí, el Emisor estima que el crecimiento económico será de 2,7%, cifra que incluso podría quedar levemente por encima, si se tiene en cuenta que “los riesgos sobre este pronóstico se encuentran más balanceados”, lo cual se refleja en los recientes precios internacionales del petróleo y la mejoría de las condiciones del entorno global.



Por estas razones, la economía del país ganaría dinamismo este año, panorama que llevó al Emisor a definir el ritmo de expansión potencial de largo plazo en el 3,3%, cifra que también respondería a un buen comportamiento de los factores externos.



MEJORAS EXTERNAS



Inicialmente, el banco central señala que un mayor dinamismo de las economías desarrolladas, una recuperación en gran parte de los mercados latinoamericanos y un repunte de los precios del crudo serían los pilares para que el PIB de Colombia se acerque más al 3% este año.



Sin embargo, no es lo único. El Emisor también señaló en su informe que “la recuperación estimada también supone que la economía colombiana seguiría siendo financiada sin mayor inconveniente por el ahorro externo durante el 2018, y que las entradas de flujos de capitales se mantendrían en niveles relativamente estables”.



Lo anterior, debido a que la rebaja de la calificación que hizo Fitch hace unos meses no se trasladó al indicador riesgo - país, pero el banco central sí llamó la atención en este punto, al de argumentar que no se descartan incrementos en el costo del crédito externo.



EN EL PAÍS



A pesar de todo lo anterior, analistas plantean que la recuperación nacional se tardaría un año más y el dato de este año quedaría en cambio más cercano al 2%. Un análisis del centro de estudios Anif indicó que, si bien el consenso de los analistas plantea un crecimiento del 2,6%, su cálculo más realista sería del 2,3%.



“Así, la recuperación luce más lenta de lo esperado y habría que esperar hasta el 2019 para ver expansiones cercanas al potencial de crecimiento de largo plazo del 3% - 3.5% real (...) Parte de ese lento rebote obedece a las debilidades sectoriales que han sido más difíciles de ‘leer’ en la actual coyuntura”, señaló.



En cualquier caso, otra de las cartas del Banco de la República para confiar en que el crecimiento de Colombia estará más cercano al 3% tiene que ver con la reducción de la inflación y de las tasas de interés, lo cual “impulsaría la dinámica del ingreso disponible real de la economía, y con ello el gasto”.



La tarea sería entonces que estas rebajas se vean reflejadas en las tasas de mercado, pero aún existe un riesgo en ello.



SECTOR EXTERNO, LA CARTA PRINCIPAL



Mejores condiciones de financiamiento internacional, precios de los bienes básicos y una demanda favorable de los socios comerciales.



Estos factores hacen parte de las cartas que prevé el Banrepública para la expansión del PIB de Colombia este año, según las minutas de la última reunión de su junta directiva.



En el documento también se incluyeron factores internos, tales como la caída de la inflación (que la semana pasada se acercó más a la meta fijada por el Emisor), una tasa de interés expansiva y un mercado laboral sin muchas variaciones.



En materia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el banco central hace un énfasis mayor, al punto de señalar que los resultados en los dos primeros meses del año han sido más favorables de lo esperado, eso sin contar con los buenos resultados de marzo.



De hecho, tras conocerse el dato de que el IPC anual a marzo fue de 3,14%, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, planteó la posibilidad de que la tasa de interés de referencia vuelva a ser bajada en la reunión del próximo 27 de abril.



“La inflación está totalmente controlada, muy cerca al objetivo (...) ojalá que con ese dato en la próxima junta del Banco de la República se pueda lograr que se dé ese consenso para bajar un poco más la tasa de interés”, añadió el jefe de la cartera de Hacienda.