¿Entrará Colombia al mercado de coberturas petroleras?

Archivo particular

Si Colombia decide dar cobertura a su producción de petróleo, podría generar contratos de futuros adicionales por valor de varios cientos de millones de dólares, agregando liquidez y posiblemente volatilidad a los mercados de petróleo.



Lea: (Producción de petróleo del país se mantuvo en enero).

El Estado apenas está comenzando a considerar la medida. Si decide seguir adelante con la idea, "el Gobierno probablemente mirará al modelo mexicano para la estructuración del acuerdo", dijo Harry Tchilinguirian, jefe de estrategia de mercados de materias primas de BNP Paribas SA.



Lea: (Precios del petróleo podrían seguir bajando).



México cuenta con una de las mayores coberturas de petróleo anuales del mundo, y gasta una media de 1.000 millones de dólares al año en comprar opciones a bancos de Wall Street para cubrir parte de su producción de dos millones de barriles diarios.



Lea: (Demanda mundial de petróleo aumentará este 2018).



Si bien la producción de petróleo de Colombia es aproximadamente un 60 por ciento inferior a la de México, una cobertura hipotética, estructurada en términos similares, podría generar contratos de futuros por más de 400 millones de dólares.



En una entrevista, el ministro de Finanzas, Mauricio Cárdenas, rehusó proporcionar detalles sobre el tamaño y la estructura de una posible cobertura, diciendo que es "prematuro" ponerle fecha a la iniciativa.



Un representante de la petrolera estatal Ecopetrol SA, tampoco quiso comentar sobre una posible cobertura, y señaló que cualquier plan de ese tipo sería una iniciativa del ministerio de Finanzas.



No obstante, una cobertura soberana tendría un tamaño considerable y podría impactar el mercado significativamente, dijo Michael Tran, estratega de materias primas en RBC Capital Markets en Nueva York. "Las posiciones de cobertura de las compañías de petróleo privadas se han reducido significativamente a 12, 18 o 24 meses, por lo que si los grandes soberanos o las principales petroleras estatales profundizan aún más en la curva de cobertura podrían crearse bolsas de iliquidez que en última instancia generarían bastante volatilidad de precios", manifestó.



La cobertura anual de México con frecuencia genera ganancias, como el pago récord de 6.400 millones de dólares en 2015 tras el desplome de los precios del petróleo. Pero las coberturas estatales no siempre son tan exitosas. Cuando Ecuador trato de cubrir los precios del petróleo en 1993, acabó perdiendo 18 millones de dólares. El Gobierno ecuatoriano logro garantizar un suelo de 14,88 dólares el barril a través de una serie de acuerdos, pero carecía de protección frente a un aumento de precios, y las opciones de venta perdieron su valor cuando el petróleo subió a una media de 15,85 dólares el barril.



En el caso de Colombia, la adopción de cobertura requeriría un cambio en el marco legal del país, que prohíbe que el Gobierno lidere transacciones financieras de riesgo. Esto podría retrasar años el proceso.



"Incluso México tuvo que convencer al Congreso de que su programa de cobertura no ponía en peligro la base de recursos naturales del país", dijo Tchilinguirian desde Londres. "Entre la declaración de intenciones y la ejecución real, hay un largo camino por recorrer".