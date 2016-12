El coltán, mineral considerado de interés estratégico para el Gobierno Nacional entrará en los próximos meses en una etapa de formalización para industrializar su producción.

Un documento de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) al que tuvo acceso Portafolio señala que “el gobierno está trabajando intensamente en promover a Colombia como un país minero, más específicamente en relación a 11 minerales estratégicos, uno de los cuales es el coltán”.



A renglón seguido, el citado documento indica además que un reto para potenciales operaciones de coltán es su ubicación en sitios alejados de la red ferroviaria y los puertos.



Según datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC), hay depósitos de coltán en la orinoquia colombiana, más exactamente en los departamentos de Vichada, Guainía y Vaupés.



Las regiones donde se concentra hoy la producción de coltán son Matraca, Danta, Venado, Remanso que corresponden a los resguardos de la cuenca media y alta del río Inírida y remanso Chorrobocon en Guainía y la Reserva Puinawai.



Así mismo, se estima que existirían reservas en la cuenca del Catatumbo.



Cálculos del SGC indican que las reservas estimadas en los yacimientos pueden tener una base de recursos superiores a más de 1.000 millones de toneladas.



Pero, varios de estos yacimientos se encuentran dentro de los parques naturales, lo que ha hecho inviable que el gobierno otorgue títulos para su explotación, ya que en el proceso de extracción, la deforestación de la zona es casi obligatoria.

Transporte y comercialización



Analistas consultados por Portafolio, indicaron que el alto precio del coltán en el mercado internacional ha incrementado su comercialización.



Incluso, un experto consultado que pidió reserva de su nombre explicó que “una tonelada de coltán en la zona de explotación tiene un valor aproximado de $9 millones, si esta llega hasta Puerto Inírida, puede subir a $14 millones, en Bogotá llegaría entre $70 y $80 millones y en el exterior a $144 millones”.



Pero una de las variables que ayuda a incrementar aún más su costo es la relacionada con el transporte.



El documento de la Upme resalta que el transporte desde los departamentos de Vichada y Guainía hacia un puerto es complicada ya que no se cuenta con una conexión vial o férrea, y estas zonas se encuentran a unos 1.000 kilómetros de distancia de los puertos marítimos.



“Otro factor que podría complicar el transporte del coltán es el hecho de que algunos yacimientos, como se ha mencionad anteriormente, son radioactivos, una consecuencia de la mezcla de minerales contenidos”, agrega el estudio de la Upme.

Proyectos en Colombia



En Colombia, según información que reposa en la Agencia Nacional Minera (ANM) no existen operaciones a escala industrial en la actualidad. Sin embargo, varias mineras tienen concesiones en los citados departamentos.



Por su parte la Upme, indica que empresas como Ibut Niti S.A.A. tiene 20 concesiones en el Corregimiento de Pana Pana (Guainía), y en la que realiza estudios para establecer si la explotación de los yacimientos sería económicamente viable.



“Otras empresas mineras que han estado interesadas son: Colombian Strategical Minerals, Maple Minerals Exploration and Development Inc., Extracción y Comercialización MInera en la Selva Colobiana S.A. y Leyhat Colombia Sucursal S.A.”, indica el documento de la Upme.



Para el Servicio Geológico es prioridad el estudio de las zonas con mayor potencial de alojamiento de coltán y que el Gobierno tiene la tarea de reservar unas áreas estratégicas para posteriormente realizar una ronda minera y subastar a los mejores oferentes títulos en estas áreas.