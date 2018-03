Colombia busca profundizar el comercio con Nicaragua

A pesar de estar sumergidos en disputas por la plataforma continental extendida en el mar Caribe, Nicaragua y Colombia buscan fortalecer sus relaciones comerciales, a través de una profundización del Acuerdo de Alcance Parcial, el cual se firmó en 1985.



En esta línea, el Ministerio de Comercio manifestó que “en su propósito de diversificar la oferta exportable del país” y aprovechar las oportunidades que ofrecen los diferentes mercados en el mundo” para profundizar este pacto, el cual otorga preferencias arancelarias entre el 20% al 100% de manera unilateral, a un grupo muy reducido de productos.



Olga Lucía Lozano, viceministra de Comercio Exterior, explicó que “se trata de un mercado interesante para Colombia y representa una oportunidad para diversificar las exportaciones que el país hace hacia Centroamérica, especialmente para la industria y la agroindustria”.



La cartera de Comercio contó que el objetivo de las negociaciones, que iniciaron este año, es lograr preferencias arancelarias para productos que se exportan a ese destino, como medicamentos, colorantes, cosméticos, preparaciones para lavar, sal, químicos, plásticos y sus manufacturas, cueros y artículos hechos de este material –entre ellos el calzado–, elementos de madera, papel, editorial, confecciones, baldosas, losetas, electrodomésticos, grifería, autopartes, instrumentos de dibujo y muebles de diferentes materias, entre otros.



Nicaragua importa del mundo cerca de US$ 6.000 millones anuales, mientras que Colombia exportó el año pasado a esa nación US$64,6 millones, lo que representó un aumento del 362,2% con relación al 2016, cuando se despacharon a ese destino US$13,98 millones; casi todo fueron bienes no minero-energéticos (US$13,93 millones).



En el 2017, las exportaciones no minero-energéticas a Nicaragua alcanzaron los US$ 24,6 millones.



Entre los principales productos comercializados hacia allá durante el año anterior estuvieron aceites de petróleo (62%), medicamentos (5%), refrigeradores y congeladores (3%), preparaciones alimenticias (3%) máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga (2%).



En enero del presente año, Colombia le vendió a ese mercado US$1,5 millones, con un aumento del 91% con relación al primer mes del 2017, todo en bienes no minero-energéticos.



En cuanto a las importaciones, en el 2017 Colombia le compró a Nicaragua US$6,2 millones, principalmente maní (80%), tintas (14%), almidón y fécula (1%), suéteres de punto (1%) y máquinas de forjar o estampar metal (1%).



En el primer mes de este año, las compras que le hizo Colombia a Nicaragua sumaron US$512.838.



'IMPUESTO PATRIÓTICO'



Vale recordar que uno de los elementos importantes de esta recuperación del comercio colombiano hacia Nicaragua tiene que ver con la eliminación del ‘impuesto patriótico’ por parte de la nación centroamericana.



El 7 de marzo del año anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia había indicado que el país dejaría de pagar cerca de US$3,7 millones anuales en aranceles por los productos que exporta a Nicaragua, tras la eliminación de ese gravamen del 35 % que, desde 1999, le había impuesto el gobierno de Managua.



Tras esa decisión, el arancel promedio que reconocieron los productos colombianos fue del 5,7%, correspondiente al porcentaje que Nicaragua cobra para las importaciones de los países con los que no tiene acuerdo comercial. Para el caso de los productos del sector agropecuario esa media fue de 10,6% y para el resto de sectores fue del 4,9%.