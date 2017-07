El país es menos capaz de enfrentar choques externos

En una economía globalizada como la actual, los choques que vienen desde el exterior pueden llegar a ser críticos si no se está preparado. En este sentido, KPMG no le dio una buena noticia a Colombia, pues en su último informe sobre las capacidades para adaptarse a los cambios, el país cayó 16 posiciones frente a la medición anterior.



En concreto, la edición 2017 del Change Readiness Index coloca a Colombia en el número 65 del mundo, mientras que en el estudio anterior, de 2015, el país logró ubicarse en el 46.



Como explica Gabriel Moreno, economista Senior de KPMG en el Reino Unido, “el ránking analiza los distintos segmentos de un país anticipan, gestionan y responden al cambio. Estos pueden provenir de shocks a la estabilidad social y financiera, cambios políticos, institucionales, tecnológicos o demográficos”.



Para esto, la firma analiza la capacidad del Gobierno, empresas y las personas de enfrentar estos choques. En los tres, Colombia ha bajado su calificación. La nota global para el 2017 del país, en un rango de 0 a 1, es de 0,510, mientras que hace dos años, era de 0,559.



“A pesar de los esfuerzos realizados en materia de estructuración de proyectos de infraestructura y los recursos destinados, Colombia aún no cuenta con aeropuertos, vías y puertos de calidad que promuevan una mejora competitiva y que mejoren la flexibilidad del sector privado a las necesidades de los mercados”, señala Moreno.



Cabe destacar que el segmento de las personas es el que muestra el índice más bajo (0,499), seguido por el Gobierno (0,502) y, por último, las empresas (0,529).



Sin embargo, como afirma el experto, “El país también muestra fortalezas en varios aspectos: capacidad del Gobierno para lidiar con los cambios en el entorno fiscal, seguridad alimentaria y energética. Además, se destaca por su infraestructura tecnológica, en el desarrollo de un sector financiero sólido y la capacidad para planear y perseguir objetivos de largo plazo”.



POSICIÓN DE COLOMBIA FRENTE AL RESTO



“Colombia ocupa el sexto puesto en América latina y supera a Brasil, México, Argentina, Ecuador y, no sorprendentemente, a Venezuela”, afirma el economista de KPMG.



Al tener en cuenta solo Latinoamérica, Chile se ubica en la parte más alta de la tabla al lograr la posición 24, seguido por Uruguay en el 29, Costa Rica en el 33, Panamá en el 41 y Perú que está en el puesto 47.



Uno de los aspectos que más pesan en la calificación lograda por algunos países es la dependencia de los recursos naturales. “7 de los 15 países que peor desempeño tienen en relación con su nivel de ingreso son excesivamente dependientes del petróleo o minerales, con las únicas excepciones de Noruega y Emiratos Árabes”, indica el experto.



A nivel internacional, Suiza se encuentra en la primera posición, con una nota de 0,820, seguido por Suecia (0,807), Emiratos Árabes (0,801) Singapur (0,800) y Dinamarca, con 0,795.



Otras de las principales potencias en el plano mundial como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos o Japón están en las posiciones 9, 10, 12 o 21 respectivamente.



