Colombia debe empezar a regular para el futuro: TICS

El sector de las Tecnologías de la Información y la Telecomunicaciones (las TICS como se les conoce), enfrenta un coyuntura difícil y adversa, las inversiones de estas compañías en Colombia dan fe de su apuesta por el país, por ello afirman que su apuesta de largo plazo es definitivamente Colombia, pero que el país debe empezar a legislar para el futuro, con visión de largo plazo y garantizar la estabilidad de las normas para las compañías.



La coyuntura la refleja perfectamente la presidenta de Asomóvil, Nancy Patricia Gutiérrez, al afirmar que “el sector lleva siete trimestres consecutivos presentando saldos en rojo y por eso es necesario inyectarle recursos a la industria para aumentar la cobertura y mejorar la velocidad de las telecomunicaciones”.



Cifras del sector dan cuenta de que hoy el país tiene cerca del 50 por ciento sin conexión a internet y la meta debe ser lograr la cobertura superior al 90 por ciento.

Portafolio les preguntó a los presidentes de Claro y Tigo Une sobre el particular y esto respondieron.



CLARO: REGULACIÓN



El presidente de América Móvil Colombia y vicepresidente Ejecutivo de Relaciones Internacionales de América Móvil, Juan Carlos Archila, indicó que para promover la confianza en el país es necesario contar con una regulación que se base en el futuro y no en el pasado, que incentive las inversiones, la innovación y la cobertura para impulsar la penetración y la convergencia de los servicios de telecomunicaciones.



Situaciones como el proceso de reversión de activos que tenemos en disputa, minan la confianza del inversionista al cambiarse las reglas de juego, afirma.



TIGOUNE; ESTABILIDAD



Para el presidente TigoUne, Marcelo Cataldo, el sector de las telecomunicaciones en Colombia vive un momento coyuntural.



“Desde TigoUne venimos insistiendo en que la confianza para los inversionistas se promueve con estabilidad jurídica de largo plazo. Nosotros hacemos importantes inversiones en infraestructura para que los colombianos adopten un estilo de vida digital y para que el país esté a la vanguardia de la economía y transformación digital.



En nuestro sector, el retorno de estas inversiones ocurre en un periodo de 10 o 15 años, por lo que necesitamos que el Gobierno ofrezca garantías tanto en lo regulatorio como en las cargas tributarias que debemos asumir”.



Para Cataldo, la industria telco pasa por un momento de crisis y eso no se puede ocultar. Llevamos siete trimestres con números negativos, venimos creciendo por debajo del PIB”.



“Venimos solicitando con insistencia medidas contracíclicas por parte del Gobierno para incentivar las inversiones y recuperar la confianza inversionista desde el extranjero”, anotó el directivo.



“Lo cierto, es que Colombia tiene el reto de tomar decisiones de fondo para mantenerse como un mercado atractivo para los inversionistas.



Para que no se pierda la confianza en el país, las autoridades deben dar señales claras, equilibrar los campos de competencia y sobre adaptar las legislaciones y cargas tributarias a un contexto muy cambiante y retador como el que se avecina”, concluye el presidente de TigoUne.



César Giraldo

Subeditor Portafolio