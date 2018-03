Colombia exportó el año pasado más oro del que produjo

El negocio del oro en el 2017 presentó un comportamiento muy particular, tanto en producción como en exportación, que llamó la atención de los expertos en la operación aurífera del país.



Mientras la producción del metal precioso decreció con respecto al volumen registrado en el 2016, paradójicamente sus exportaciones crecieron entre un año y otro.



Datos de la Agencia Nacional de Minería (ANM), indican que en el 2017 la producción de oro reportada por las mineras fue de 41 toneladas, es decir 20 menos a la extracción del 2016 que fue de 61 toneladas.



Estas cifras contrastan con los reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en cuanto a exportaciones, ya que para el 2017 estas fueron de 58 toneladas, 10 más que en el 2016, cuyo volumen reportado fue de 48 toneladas.



Es decir, que ese 20,2% de crecimiento en los mercados internacionales le representó al país un aumento en ventas por US$245 millones. Según el Dane, en el 2017, el país percibió por la comercialización del metal precioso US$1.806 millones ($5,1 billones), frente al 2016 que fue de US$1.561 millones ($4,45 billones).



TRES RAZONES



Para la Asociación Colombiana de Minería (ACM), el comportamiento paradójico entre la producción de oro y el volumen reportado que se exportó en el 2017 tiene tres variables que se deben analizar: un rezago administrativo de exportaciones, inventarios y producción ilegal.



“Con respecto al primer punto, pueden quedar volúmenes que no se pudieron despachar en el 2016, y que administrativamente se computaron para el 2017”, explicó Santiago Ángel Urdinola, presidente de la ACM.



El dirigente gremial indicó que este fenómeno pasa con frecuencia ya que se puede presentar por demoras en los registros contables.



Con respecto a la segunda variable (inventarios), el presidente de la ACM señaló que, a pesar de haberse producido volúmenes de oro en el 2016, estos se guardan para comercializarse en los mercados internacionales en el 2017.



“Las razones son precio, volúmenes remanentes, bodegaje, fechas acordadas con el comprador, y acuerdo de contratos”, afirmó.



Y la tercera variable (ilegalidad), Ángel Urdinola, no duda en subrayar que además de afectar las cifras exportables, “es la más difícil de explicar”.



Precisó que no hay una certeza de como se está extrayendo, o si es producto del lavado de activos.



EL APORTE DE LA FORMALIZACIÓN



Otra variable a tomar en cuenta es la formalización que ayudó al aumento de la producción de oro y al crecimiento de la exportación aurífera en el 2017.



El sector minero espera que gracias a estos programas adelantados por el Ministerio de Minas y Energía su aporte a la producción en el 2018 esté por encima del 12%.



“Solo en la operación aurífera del 2017, el crecimiento estuvo en poco más de 30.000 onzas”, señaló Ángel Urdiola, quien augura que para el 2018 la cifra puede llegar hasta el 30% en el aporte a la producción.



El presidente de la ACM explicó además que la formalización minera también ayudará en el 2018 a que caiga en un 30% la extracción del llamado ‘oro gris’, y estima que pasará de 1.700 a cerca de 1.200 onzas.



Por su parte, el viceministro de Minas, Carlos Cante Puentes, afirmó que en el 2017 con los programas de formalización minera se registró un punto de inflexión en la operación extractiva de oro que ayudará a que la producción en el 2018 sea significativa.



CAE 3,6% EL PIB MINERO



El Dane reveló que en el 2017 la economía del país logró un modesto crecimiento de 1,8 y reveló la misma entidad, que uno de los sectores de mayor contracción fue la explotación de minas y canteras con -3,6% comparado con el año 2016.



De las cifras del Dane cabe destacar que el subsector que más aporta en la contracción del sector minero es la extracción de minerales metalíferos en 33,5%.



Para Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) “la disminución no necesariamente refleja una mala situación del sector minero, sino por el contrario recoge principalmente los mayores esfuerzos por controlar la ilegalidad en la explotación de oro dado que su producción formal creció 8% en el 2017”.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio