Colombia mantiene el estatus como país libre de aftosa

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) le notificó este miércoles al Gobierno de Colombia que no perdió el estatus como país libre de aftosa luego de la incautación de 15 bovinos, ingresados de manera ilegal desde Venezuela y que tenían la enfermedad, informó el presidente Juan Manuel Santos.



"Por la diligencia y la forma tan eficaz con la que se actuó, hoy nos informaron que no solo no perdimos el estatus sino que nos felicitaron por la forma en la que las autoridades funcionaron", dijo Santos en una alocución televisada.



El Gobierno notificó el martes a la OIE que en el este del país fueron incautados 15 bovinos que tenían fiebre aftosa, por lo que fueron sacrificados. "Quisiera felicitar a usted y todo su equipo por la transparencia por la que se ha llevado este caso y la eficacia de todas las medidas de control que han puesto en marcha para detectar la introducción ilegal de animales a su país", indicó la OIE en un correo al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), manifestó el mandatario.



Por lo anterior, precisó, "nuestras exportaciones de carne, que por fortuna están creciendo en forma acelerada y penetrando otros mercados, están a salvo".



El pasado 11 de diciembre la OIE restituyó a Colombia el estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación tras superar el brote de la enfermedad registrado ese año.



En agosto de 2017, el ICA, máxima autoridad sanitaria del país, dio por concluido el brote de aftosa detectado a finales de junio pasado en varias regiones. Ese brote, que se originó en ganado ingresado en Colombia desde Venezuela, obligó a las autoridades a sacrificar más de 3.300 reses.



El ministro de Agricultura aclaró ayer que en casos como el de los 15 animales sacrificados en Arauca "la OIE procede a suspender el estatus sanitario al país mientras se logra demostrar que es un caso foráneo".