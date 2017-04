Pese a las dificultades, Colombia mantiene en 2,5% su perspectiva de crecimiento

Colombia enfrentó un difícil primer trimestre, por la elevada inflación y altas tasas de interés aunque el gobierno mantiene la previsión de crecimiento anual en 2,5%, dijo este lunes el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.



“El primer trimestre no fue fácil. Las cifras muestran el coletazo de las dificultades que tuvimos que enfrentar el año pasado, especialmente por la inflación y la subida de tasas de interés que la acompañó. Pero el año comienza a mejorar”, dijo el ministro en conferencia de prensa.



Las perspectivas de crecimiento del PIB “se mantienen en 2,5%", agregó Cárdenas.



Colombia, creció un 2% en 2016 y un 3,1% en 2015. Las autoridades aún no revelan el crecimiento del primer trimestre del año.



La elevada inflación anotada por Colombia en 2016 -5,75%, lejos del rango meta de entre 2 y 4% - obligó al Banco Central a elevar su tasa de interés de referencia.



Esta medida tiene el efecto de encarecer el endeudamiento y desestimular el consumo, haciendo caer los precios, aunque impacta desfavorablemente en el crecimiento económico.



Sin embargo, las perspectivas de inflación para el 2017 son más optimistas. En la cifra a 12 meses (abril 2016-marzo 2017), el índice de precios se ubicó en 4,69%, frente al 7,98% registrado en el mismo período del año anterior.



En ese escenario, el Banco de la República ha rebajado progresivamente desde diciembre del año pasado su tasa de interés de referencia. El último recorte fue en marzo, con una rebaja de 0,25 puntos porcentuales, que la situó en 7% anual.



El ministro Cárdenas se mostró optimista con la reciente alza de los precios del petróleo, uno de los principales productos de exportación del país, y un precio del dólar que se ha mantenido estable en torno a los 2.900 pesos.



También destacó fuertes perspectivas de crecimiento para el sector turismo, aprovechando la Semana Santa.



“Las noticias en materia del precio del petróleo también son positivas para Colombia. Lo viajeros internacionales que llegan al país se están multiplicando, y hay más colombianos viajando al exterior (como turistas) que el año pasado, eso también es positivo”, comentó.



Los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto en el último mes, tras el anuncio de nuevas perturbaciones en la producción de crudo en Libia.



El barril de crudo Brent del mar del Norte para entrega en junio se cotizó en torno a 55,78 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. Colombia, cuarta potencia petrolera de la región y con reservas probadas en torno a los 2.000 millones de barriles, produjo en 2016 un promedio de 885.000 barriles de crudo por día, la cifra más baja desde 2011.



AFP