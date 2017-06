Colombia, más lejos de regresar al millón de barriles diarios

Desde la producción de crudo en septiembre del 2015 con 1’008.500 barriles, es decir hace casi 600 días, Colombia ha registrado un bombeo por debajo del millón de unidades. Incluso, no ha superado los 900.000 barriles desde mayo del año pasado.



Así, ese mes (septiembre 2015) fue el último que el país presentó una producción por encima del millón de barriles, cifra que llama la atención, si se tiene en cuenta que en enero del mismo año, se registró la extracción de crudo más alto en la historia de Colombia con 1’035.410 barriles.



El último reporte del Ministerio de Minas y Energía, indica que la producción promedio de petróleo durante el mes de mayo fue de 851.000 barriles por día, presentando una disminución del 0,59% respecto al mes de abril de 2017, cuando el bombeo fue de 857.000 barriles.



Cabe destacar, que en los últimos diez meses, la producción de crudo no ha superado los 860.000 barriles, índice que no se presentó ni siquiera cuando el precio del barril estuvo por debajo de los US$30 dólares, en febrero del 2016, ya que allí el bombeo reportado fue de poco más de 954.000 barriles.



No se registraba una situación similar en cuanto al volumen de extracción de petróleo, como la informada por la cartera minero-energética, desde enero del 2011 cuando fue de 839.900 barriles; es decir, hace seis años y cinco meses.



Así mismo, entre enero del 2013 y septiembre del 2015, el bombeo de crudo, aunque no con frecuencia, estuvo por encima del millón de barriles, y en donde el promedio de producción fue de 1’010.000 unidades.



ALARMA EN LA INDUSTRIA



La caída en la producción de petróleo ya genera preocupación en el sector de hidrocarburos en el país, ya que las reservas, en el mejor de los escenarios, no alcanzarían para más de siete años.



“La industria petrolera en Colombia está seriamente amenazada. Con reservas que sólo alcanzan para cinco años y un régimen fiscal no competitivo, la incertidumbre causada por las consultas populares pone en riesgo las campañas exploratorias que necesita el país, comprometiendo la autosuficiencia energética del país”, señaló recientemente Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP).



SOBREOFERTA MUNDIAL



La competencia por las cuotas de mercado a nivel mundial en junio del 2014, llevó a que los países productores, en su mayoría miembros de la Opep, inundaran el mercado de crudo, esto generó una caída en los precios del barril, hasta el punto de llegar a los US$27.



La sobreoferta no solo tuvo consecuencia entre las principales naciones de la industria, que vieron afectadas sus operaciones en el mundo, sino también en aquellos que estaban comenzando a beneficiarse la producción de crudo, como Colombia.



Esta situación afectó la operación hidrocarburífera del país, ya que no solo se desaceleró la producción, sino de paso la llegada de inversión. Además, la actividad se paralizó en más de las tres cuartas partes de los campos, debido a que el capital que llegaba de los inversionistas, solo se limitaba a la exploración.



A lo anterior se suma que la operación en Colombia, a diferencia de los otros países productores de crudo, es objeto de ataques terroristas, que perjudican las tareas de transporte, obligando a detener la extracción en los campos, como ocurrió entre enero y febrero del presente año en el campo Caño Limón, y que se reflejó en la producción de marzo con 804.000 barriles.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio