Autosuficiencia de gas solo desde el 2025

A pesar de los recientes anuncios por los hallazgos de gas tanto en aguas del mar Caribe como en el interior del territorio nacional, el país no contaría con una autosuficiencia absoluta de este combustible, sino hasta después del 2025.



(Lea: Siete pozos que resolverían el déficit de gas natural del país)



“No se dispone a la fecha de un potencial real de reservas o producción, y por estar localizados en aguas profundas, en caso de materializarse las reservas, su desarrollo y puesta en funcionamiento puede tomar por lo menos seis años”, señala el documento ‘Plan transitorio de autoabastecimiento de gas de la Unidad de Planeración Minero Energética (Upme), al resaltar que este sería el escenario más optimista.



(Lea: Contraloría pide que proyectos gasíferos sean planeados adecuadamente)



El citado estudio también indica que ante la limitación en la oferta de gas, se deberían fortalecer sus importaciones para garantizar la atención de la demanda nacional, conforme con los preceptos establecidos en la regulación vigente.



“El estimado de reservas al 2025 se toma con base en registros de la Upme al 31 de diciembre de 2016, y la suficiencia (no autosuficiencia) se mantendrá con la planta regasificadora de Cartagena, que permite procesar 400 millones de pies cúbicos, que es el 40% de la capacidad del país”, señaló Orlando Cabrales Segovia, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).



Agregó el dirigente gremial que no se puede precisar acerca del volumen de las reservas de gas en los yacimientos descubiertos hasta que no se desarrollen más estudios para confirmar su verdadero potencial, y que esta tarea puede demorar varios años.



Cabe recordar que el pozo Siluro, al que Ecopetrol y la multinacional española Repsol le dieron una gran apuesta por considerarse un buen hallazgo gasífero en el mar Caribe colombiano, no dio resultados positivos y terminó seco.



En la misma línea, el estudio ‘Lineamientos de categorías de reservas de hidrocarburos’ de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), considera que ante el nivel de incertidumbre por las reservas, se puede disponer de escenarios con proyecciones: alta, de tal forma que las reservas probadas pueden estimarse con una probabilidad de que por los menos el 90% de las cantidades pueden ser recuperables comercialmente; media, las reservas probables poseen un panorama de que por lo menos el 50% de las cantidades pueden ser recuperadas; y baja, la reservas posibles disponen de una probabilidad del 10% de ser recuperables.



El documento de la Upme explica, además, que la dinámica en la oferta de gas se debe a que la cuenca de La Guajira presenta una fuerte declinación en su producción, “proceso que de alguna forma es contrarrestado por la oferta de las cuencas de los Llanos Orientales y Valle Inferior del Magdalena”.



A renglón seguido, indica que “no obstante, para el año 2025, además del ya mencionado descenso de los campos de La Guajira, se suma el de Cusiana, que inicia su proceso natural de declinación, por lo cual la importación se constituye en la alternativa, en caso de no incorporar nuevas reservas de gas natural”.



Durante los últimos años, la cuenca del Valle Inferior del Magdalena ha venido teniendo una importante participación en la oferta total nacional, gracias al aumento de producción de los campos La Creciente, Nelson y el Difícil, y a la entrada de Clarinete.



alfsua@eltiempo.com