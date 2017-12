'Colombia nos une' invita a participar en el foro de buenas prácticas

El próximo 11 de diciembre en Bogotá, se llevará a cabo el foro de ‘Buenas prácticas en materia de participación de la sociedad civil en espacios deliberativos’, que tiene como objetivo exponer, casos exitosos de participación en la elaboración de políticas migratorias.

El evento, que acoge a todos los ciudadanos de las organizaciones no gubernamentales, la academia, el sector privado y las organizaciones de colombianos en el exterior, es un espacio en el que los asistentes podrán deliberar alrededor de las políticas migratorias.



Adicional a esto, tendrán la oportunidad de conocer las buenas prácticas que en materia de participación se ejecutan en países como Chile, Perú y Costa Rica.



Este foro contará con tres panelistas internacionales y dos nacionales, estos últimos expondrán sus experiencias en temas de participación de la sociedad civil al interior del país.



Para participar del encuentro, los interesados deberán inscribirse a través del correo colombianosune@cancilleria.gov.co. El evento iniciará a las 8 a.m. y finalizará a las 5 p.m. en el hotel Capital ubicado en la calle 25B No 69ª – 50.



De igual manera, el evento podrá seguirse vía streaming a través de la página web de Colombia nos une, o por la cuenta de Facebook.