‘Si éxodo de venezolanos continúa, se necesitará de ayuda internacional’

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó con un balance positivo sobre la situación económica del país, sin embargo, se refirió al impacto que podría tener en el país la crisis humanitaria de Venezuela, y además, le hizo un llamado de atención al Banco de la República, aunque reconoció que sus decisiones en materia de política monetaria han sido acertadas.



Sobre la posibilidad de que la migración de venezolanos a territorio colombiano pueda afectar las finanzas públicas, Jorge Roldós, director de la misión en el país, indicó que “el principal riesgo que vemos es de mayor gasto fiscal en las zonas de frontera, por lo que hemos visto de migración hasta ahora ese costo fiscal es mínimo y puede manejarse y absorberse por el Gobierno, obviamente, el impacto no es solo económico sino humanitario así que si el éxodo sigue al ritmo que se ha dado durante estos últimos seis meses Colombia va a tener que pedir el apoyo de la comunidad internacional para atender el flujo de llegada al país”.



De igual modo, Roldós sorprendió porque aunque indicó que se requiere una reforma pensional, esta urge más en el frente de mejorar la equidad en el país que por los afanes fiscales que se han señalado desde agencias calificadoras como Standard and Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s.



“Es cierto que Colombia tiene una baja cobertura pensional y se debe trabajar duro en eso, pero la urgencia de la reforma desde el punto de vista fiscal no es tan urgente, no obstante, desde el punto de vista de equidad social si lo es por eso el FMI ha hecho misiones de asistencia técnica con recomendaciones para hacer el sistema más sostenible y eso necesitaría aumentar la edad de retiro u otro tipo de medidas que de igual forma se haría de manera gradual”, sostuvo Roldós.



Así mismo, añadió que no es urgente en el frente fiscal porque el gasto en pensiones se ha reducido como proporción del producto “y eso esta contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y está cubierto por la regla fiscal o sea que la necesidad es más por ganar en equidad, desde el punto de vista fiscal el riesgo no es inminente”.



Sobre el Banco de la República el FMI sostuvo que es importante comunicar más claramente las decisiones de política monetaria.La compleja e incierta dinámica de la economía en el último año contribuyó a una cantidad relativamente alta de decisiones de política monetaria que resultaron imprevistas para el mercado. No obstante, aclaró que “la misión celebra las modificaciones introducidas en el proceso de toma de decisiones del banco central para reforzar el análisis que las respalda y para sincronizar las reuniones de la junta directiva del banco central con divulgaciones importantes de datos.

En adelante, el banco central debería preparar comunicados que sean coherentes a lo largo del tiempo y que expliquen mejor la opinión de la junta sobre las disyuntivas en materia de políticas”, dijo Roldós. Concluyó al respecto que Colombia tiene un muy buen marco de política monetaria, y celebró las decisiones de reducción de tasas realizada en el último año.