‘Colombia puede ser potencia en exportaciones porcinas’

Con cerca de 30 millones de cerdos en su territorio, que es seis veces más su población, Dinamarca se ha posicionado a nivel mundial como uno de los jugadores más fuertes en exportaciones de carne porcina. En los últimos años, su experiencia en este sector ha venido aplicándose en la industria nacional.



Portafolio habló con Lars Steen Nielsen, embajador de Dinamarca en Colombia, quien ve grandes chances de que el país pueda ser una potencia en exportaciones de carne porcina a nivel regional.



¿Cómo ha sido la colaboración de Dinamarca en la industria local de carne porcina?



Dinamarca es uno de los líderes mundiales en el sector porcino, porque tenemos muy bien organizado todo. En esta alianza con Colombia participan el Ministerio de Agricultura y el Invima, pero la cooperación que tenemos en el área agraria es mucho más amplia que este.



Está enfocado en los primeros tres años en el sector porcino, en la parte de los laboratorios y seguridad de los alimentos, para que no vayan a estar infectados. También estamos haciendo pruebas para detectar brotes, cómo se contamina y se controla. Traemos muchos expertos aquí y los expertos colombianos también van a Dinamarca, para estar cerca de tres meses en laboratorios para ver cómo hacemos nosotros este tipo de cosas. La idea es fortalecer los productores y mataderos colombianos, para que Colombia pueda ser un gran exportador de carne porcina.



¿Colombia puede ser a futuro una potencia en exportaciones de carne porcina?



Yo creo que sí, es infinito el potencial porque Colombia tiene el requisito para serlo, al tener el terreno. Si el proceso de paz va bien se puede usar mejor el territorio. Si hay voluntad y la gente lo hace bien, hay muchas posibilidades para el sector porcino colombiano, para que sea una potencia regional en exportaciones.



PorkColombia también ha sido un socio clave para la embajada. Su presidente, Carlos Maya, dijo alguna vez que Dinamarca es como el Disneylandia de puercos, por lo que allí está toda la tecnología.



¿En qué otros sectores industriales nacionales van a trabajar?



En los próximos tres años vamos a seguir con el sector porcino. También colaboraremos en el desarrollo rural, pensando en la etapa de posconflicto. Por otro lado, vamos a transmitir nuestra experiencia con las cooperativas.



En Dinamarca hemos tenido mucho éxito con cooperativas en el área agraria. Por ejemplo, el más grande productor de lácteos en todo el norte de Europa es una cooperativa danesa.



¿Qué oportunidades comerciales tienen las firmas danesas acá?



Vemos que la clase media en Colombia está creciendo muchísimo y allí hay chances para los productos daneses, que son muy buenos tanto en carnes, lácteos, bebidas, licores, entre otros. Podemos ofrecer una variedad de productos que va a ser interesante para el consumidor colombiano. Dinamarca es un país pequeño, pero somos conocidos por cosas de alta calidad como alimentación, muebles, farmacéuticos, etc. Actualmente hay cerca de 50 empresas danesas en el país: la mitad con presencia directa y la otra parte mediante alianzas.



La gente se sorprende cuando nosotros decimos que somos un país no tan grande y que tenemos compañías de la talla de Lego, AP Moller Maersk -con dos concesiones de puertos acá-, y la empresa farmacéutica Novo Nordisk, una de las firmas más grandes de Europa en este sector.



¿Y en qué sectores hay chances para Colombia en Dinamarca?



En el área agraria porque Dinamarca es un país más frío y no tenemos las frutas exóticas que tienen aquí. Hay oportunidades en flores, aguacates, frutas y verduras, ron, diseño con las mochilas indígenas, que están muy de moda allá.



A veces es difícil identificar las importaciones desde Colombia, porque los productos llegan a ciertos países y después se redistribuyen, como es el caso de las flores que llegan a Holanda y después a Dinamarca, pero en las estadísticas se contabiliza la exportación a Holanda.



¿Cuál ha sido la posición de Dinamarca frente al acceso de Colombia a la Ocde?



Estamos a favor de que Colombie entre, pero también se tienen que cumplir las reglas. Yo creo que lo farmacéutico no va a ser lo mas clave ahí. Hay otros asuntos como los laborales que pueden ser más importantes. Apoyamos al país, sin embargo, se deben cumplir las reglas. Ojalá que Colombia pueda entrar antes de que finalice su mandato el presidente Santos.



¿Tienen preparadas misiones comerciales o actividades bilaterales para los próximos meses?



Sí, la última semana de mayo realizaremos la semana danesa en Colombia. Vamos a tener en todo el centro comercial Andino una muestra de las empresas danesas, para que los consumidores se familiaricen con estas, y también va a haber una parte cultural e histórica, que incluye relatos sobre los vikingos. Por otro lado, se van a organizar una serie de eventos en el Club El Nogal, con charlas sobre arquitectura.



Igualmente, en abril llevaremos varios funcionarios del Ministerio de Agricultura, Invima e ICA, para mostrarles el sistema de exportación, de logística y producción porcina.





