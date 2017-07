‘Colombia puede ser un gran motor económico de la región’

Pese a los avances que se han realizado para mejorar la infraestructura, Colombia aún presenta grandes retos por solucionar. En este sentido, Portafolio habló con el ministro de Transporte de Reino Unido, Chris Grayling, quien aseguró que, con una red moderna, el país puede ser un gran motor económico de Latinoamérica.



¿Cómo ve la situación de la infraestructura en el país?



Creo que Colombia todavía enfrenta grandes desafíos de infraestructura. Se han hecho muchos esfuerzos en el desarrollo de carreteras, pero como hemos visto en las discusiones entre los dos gobiernos, el país debe seguir mejorando en este aspecto. Lo importante es que el Reino Unido tiene mucha experiencia que podemos compartir para enfrentar juntos los retos.



¿Cómo puede ayudar el Reino Unido a Colombia?



Es innegable que el Reino Unido tiene una gran experiencia, tanto en el desarrollo de infraestructura como financiándola o asegurándola, y creo que, en particular, cabe destacar nuestra capacidad de traer recursos privado al campo del transporte. Podemos prestar un ayuda práctica a Colombia en todo el proceso de modernización y, al mismo tiempo, traer habilidades y pericia al proceso de contratación.



¿Hay entidades británicas buscando financiar vías las 4G?



Sin duda. Creo que una de las grandes cosas que podemos ofrecer en países como Colombia es cómo desarrollar estos proyectos, pero también su financiación. La mayoría de las grandes obras que se desarrollan –y más al tener en cuenta que el país quiere mejorar rápidamente– requieren de estos elementos para conseguir dinero privado, no solo de fondos del Estado. En este aspecto hay mucho interés.



Y desde las empresas, ¿hay interés en participar?



Por supuesto. Precisamente, estos proyectos siempre combinan experiencia internacional y habilidades locales, trabajando de la mano, por lo que creo que hay muchas empresas británicas que pueden trabajar junto con las colombianas para hacer una infraestructura de talla mundial.



¿Cómo cree que una mejor infraestructura puede mejorar la competitividad?



El país ha estado creciendo rápidamente en los últimos años y somos muy optimistas para el futuro; es un país con enormes recursos y habilidades. Por todo esto, vemos un alto potencial de que Colombia se convierta en un motor económico de Latinoamérica mayor de lo que ya es. Eso sí, convertirse en un poder económico requiere de una infraestructura moderna de varias maneras, ya sea con un sistema mejorado de metro en Bogotá, transporte urbano en las principales ciudades o que se habiliten más líneas férreas para transporte de carga.



¿Estos son proyectos en los que querrían vincularse?



Tomemos el ejemplo del metro capitalino. El Reino Unido está construyendo una de las líneas más grandes del mundo en Londres, el mayor proyecto ferroviario de Europa y tenemos toda una gama de firmas que lo está haciendo posible. Es por esto que podemos proponer a Colombia usar esas habilidades en el metro de Bogotá.



Pero no solo esto: lo que ha hecho Holdtrade para abrir la vía férrea desde La Dorada hasta la Costa, emplear ese corredor, tiene mucho sentido también y es un ejemplo de cómo podemos contribuir al desarrollo de Colombia. Queremos ayudar al país a lograr su potencial, tanto en grandes proyectos urbanos como en mejoras de enlaces estratégicos.



Están apoyando proyectos en la región como es el caso de Chile, ¿podrían replicarlos en Colombia?



Espero que podamos aplicar algunas de las cosas que hacemos en otros países en Colombia. Sé que aquí los autobuses son muy importantes y tenemos grandes manufactureros. Ciertamente hubo años en los que no hubo inversión en transporte, pero ahora sí vamos a invertir, ya sea en autobuses, vías férreas, carreteras, aeropuertos, todo esto puede ayudar a Colombia.



¿Por qué el Reino Unido tiene interés de invertir en Colombia?



Sin duda, tenemos lazos históricos, ya que fueron firmas británicas las que desarrollaron las vías férreas en Colombia. Y también vínculos estratégicos, pues trabajamos de la mano en temas de seguridad. Colombia es un país que siempre ha tenido fuertes lazos con Reino Unido y siempre los tendrá.



¿Será una prioridad firmar un TLC con Colombia tras el ‘brexit’?



Nosotros queremos acuerdos de libre comercio en todo el mundo y países como Colombia son fundamentales para nosotros. Reino Unido no se está saliendo de la Unión Europea porque queramos aislarnos en el mundo, lo hacemos porque es un proyecto político que no es para nosotros. Pero siempre hemos sido una nación global y este va a seguir siendo el caso. Los TLC con socios como este país son parte fundamental de nuestro proyecto y, por supuesto, también queremos fortalecer los lazos de negocio.



¿Están preocupados por el impacto a su economía?



Yo soy muy optimista con respecto a nuestra economía después del brexit, hemos estado creciendo por muchos años y se desempeña mejor que casi cualquier otra. Tengo mucha confianza de que nos irá muy bien. Creo que nadie quiere dejar de ser un buen vecino y un buen socio económico con el Reino Unido, es solo que nuestra idea en cuanto al interés nacional y en dónde queremos colocarnos, es otra. Con el brexit, el interés de todos es que sigamos haciendo negocios.



Rubén López Pérez

rublop@eltiempo.com