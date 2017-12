Colombia redujo en 4 billones de pesos su presupuesto de gastos

En medio de un balance anual, entregado este martes por el presidente de Juan Manuel Santos, el mandatario señaló que Colombia redujo en 4 billones de pesos el presupuesto de gastos de este año para cumplir con la meta fiscal.



Esta decisión se toma días después de que Standar & Poor’s rebajara la calificación crediticia al país y luego de que la recaudación tributaria fuera inferior a la esperada en la reforma tributaria.

Durante su intervención a los medios de comunicación, el presidente Santos señaló que en este “2018 también vivimos una transición en lo económico. Sufrimos hace un par de años el mayor desplome de precios de nuestro principal producto de exportación que es el petróleo y esto afectó gravemente nuestras finanzas, redujo nuestros recursos para invertir, nos obligó a apretarnos el cinturón y a buscar un mayor y más eficiente recaudo de impuestos. Este ajuste lo hicimos sin afectar el empleo y los sectores más vulnerables”.



Además dijo que el crecimiento económico de este año no ha sido el esperado, pero señaló que está por encima del promedio de la región.



Según el presidente Santos, respecto a la calificación de Standar & Poor’s, el ministro de Hacienda estuvo hablando con ellos, quienes explicaron que la calificación no era sobre lo que estaba sucediendo en este momento sino las dificultades que veía hacia el futuro.



“Nosotros lo que hemos venido haciendo es tratar de mantenernos dentro de la regla fiscal que es lo que más miran esas calificadoras de riesgo”.



Indicó que hace dos días salió un decreto reduciendo en 4 billones de pesos del presupuesto para precisamente mantener la regla fiscal. “Esto lo aprecia mucho no sólo el mercado sino las agencias internacionales y el mercado que es el juez más implacable no se ha movido”.



Colombia redujo en 4 billones de pesos el presupuesto de gastos de este año para cumplir con la meta fiscal, dijo el martes el presidente, en medio de una recaudación tributaria inferior a la esperada y tras la rebaja de la calificación crediticia por parte de S&P.



Debido al menor crecimiento económico, el país se encamina a incumplir la meta de ingresos tributarios prevista para este año de 129,9 billones de pesos, incorporada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, clave para alcanzar el objetivo de déficit fiscal del Gobierno de 3,6 por ciento del PIB.



En medio de ese escenario, la agencia S&P rebajó la semana pasada la calificación crediticia del país a "BBB-" desde "BBB", al considerar que el país enfrenta una menor flexibilidad fiscal y en su política económica.



El Ministerio de Hacienda tiene previsto presentar el jueves la revisión a su plan financiero del próximo año y el balance del 2017.



CONFÍA EN UN ACUERDO EN EL SALARIO MÍNIMO



El presidente Santos mostró su esperanza de que los sindicatos y los empresarios alcancen un acuerdo sobre el aumento del salario mínimo para 2018 y que el Gobierno no tenga que hacerlo por decreto.



“Hay muchos días para tomar la decisión” del aumento, por lo que espera que las partes lleguen a un acuerdo antes del 31 de diciembre, fecha límite para lograr una concertación.