‘Colombia se consolida como una potencia en renovables’

Colombia es un país que depende de la energía que se produce en las grandes hidroeléctricas, y este escenario plantea un reto en el sector para desarrollar otros mecanismos alternativos de generación renovable no convencional, que permitan responder eficientemente a la creciente demanda de Colombia.



La afirmación es de Alfredo Parres, vicepresidente Senior del Grupo ABB, quien en diálogo con Portafolio indicó que las fuentes eólica y solar son una “verdadera” opción que a futuro permitirán el ahorro del recurso hídrico, y contribuirán a que el sector energético esté preparado para la demanda del país en tiempos de sequía.



¿Los sistemas de generación renovables son una alternativa que contribuyen a la seguridad energética?



Los sistemas de generación sostenible se constituyen como la mejor opción para complementar la matriz y garantizar la seguridad energética.



No generan mayores costos, tienen un bajo impacto ambiental, al igual que ayudarán a mitigar el embate como el del fenómeno de El Niño.



El panorama frente a la inclusión de este tipo de sistemas es muy alentador, entendiendo que la tasa de integración en algunas regiones y países se encuentra en el orden del 50% y en algunos casos hasta del 100%.



¿Colombia tiene gran potencial para el desarrollo de proyectos de generación renovable no convencional?



La posición geográfica de Colombia juega un rol muy importante para que se consolide como potencia energética en la región. Este es un factor que favorece el desarrollo de una industria que utiliza como fuente de generación elementos naturales, como el viento o los rayos del sol.



Hemos encontrado que el potencial existente de fuentes renovables como la eólica o biomasa permitirá superar considerablemente las necesidades de consumo del país.



¿Cuáles son los factores determinantes para poner en marcha estos modelos de generación?



Colombia ya está avanzando en la formulación de un marco regulatorio que define los lineamientos sobre los cuales se proyectará la diversificación de la matriz energética. Hoy, el reto para la industria y el gobierno es ratificar lo allí establecido y avanzar en su desarrollo. Esta norma es indispensable para determinar las condiciones del mercado y la manera en la que las energías renovables podrán contribuir a la estabilidad energética del país.



Así mismo, es importante definir la red de transmisión adecuada, la cual permite llevar la energía a los puntos de consumo, minimizando los nodos de congestión y las restricciones de acceso.



¿Cómo las energías renovables responderán de manera eficiente ante consecuencias como las del fenómeno El Niño?



Son sistemas que no dependen exclusivamente del agua para la generación de energía, como recurso que puede escasear especialmente en tiempos en los que se presente un intenso verano. Colombia cuenta con un enorme potencial solar, al tener niveles de irradiación muy altos en ciertas zonas del país, en las que la luz del sol puede durar hasta 12 horas, situación que permitiría generar energía de forma ininterrumpida durante todo el año.



Por su parte, la Guajira cuenta con corrientes de vientos con velocidades de hasta nueve metros por segundo. Situación que permite el desarrollo de parques eólicos que podrán abastecer a un porcentaje considerable de la población. Cifras oficiales indican que desde allí solo se produce el 0,005% de energía.



¿Las fuentes renovables no convencionales están en la capacidad de generar energía de manera ininterrumpida?



Sí. Son sistemas de generación que funcionan con fuentes inagotables, como es el caso de los vientos. El reto de las energías renovables no convencionales es su carácter variable y gracias a la tecnología se está consiguiendo que esta fuente de suministro sea más confiable.



Tecnologías como el almacenamiento de energía, la generación híbrida entre eólica y solar, las plantas de generación virtuales, las micro-redes, los sistemas de predicción de redes neuronales e inteligencia artificial, hacen parte del abanico de soluciones que permiten el desarrollo del sector, el cual crece cada día en gran medida gracias al porte de la industria digital.



¿Cuáles son las otras fuentes renovables que diversificarían la matriz?



Existen otras fuentes con gran potencial, las cuales ofrecen opciones para la diversificación de la matriz energética de Colombia. Entre estas se encuentran las pequeñas hidroeléctricas y la biomasa, sistema que permite producir energía a partir de los residuos agrícolas y ganaderos.