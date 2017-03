En reservas de gas, el país tiene el suministro asegurado

Ante una oferta certificada por los productores e importadores de gas en la que se abastecerá la demanda hasta el 2023, según un documento de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), las reservas estimadas de este combustible le permitirían al país su autoabastecimiento por muchos años.



Un estudio realizado por el Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional, registra que el potencial de gas que reposa en el subsuelo del territorio nacional en un escenario moderadamente optimista puede ser de 27,77 TFC (Trillon Cubics Feets, en español Billones de Metros Cúbicos).



El citado documento académico, adelantado por el profesor Carlos Alberto Vargas Jiménez, y que es objeto de consulta por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), indica además que en un contexto optimista las reservas estimadas de gas que posee las 23 cuencas sedimentarias puede ser de 234,18 TCF, y en un panorama realista de 3,35 TCF.



A renglón seguido, el la investigación resalta además que en un escenario moderado, las mayores reservas estimadas reposan en el offshore con 14,56 TCF, mientras que en el onshore son de 13,21 TCF. Las cuencas de Pacífico Profundo, Colombia, Llanos Orientales, Los Cayos, Vaupés Amazonas y Caguán-Putumayo son las que concentran mayores volúmenes de gas.



“La cuenca del Amazonas o la de Los Cayos no hay un solo campo petrolero o proyecto en el mediano plazo, y es casi imposible hablar de reservas. Pero los modelos de análisis geológico indican que hay yacimientos de hidrocarburos. Pero solo que hay un potencial”, explica el profesor Vargas.



Precisa el catedrático, que una vez se realicen la sísmica y las perforaciones, ya se puede comenzar a hablar de reservas probables. “Las reservas es información, derivada de otra información, relativamente precisa que ha reducido suficientemente la incertidumbre en una zona particular. Se ha hecho sísmica, se ha hecho perforaciones, se ha invertido dinero para reducir la incertidumbre”, aclara el investigador de la Universidad Nacional.

Panorama para la producción.



Para la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), el país tiene un potencial muy importante en reservas de este combustible contenidas en las cuencas sedimentarias que debe desarrollar; pero aclara, que debe haber una política del Gobierno Nacional para estimular aún más la exploración “en la medida en que el potencial del país existe”.



Según su presidente, Orlando Cabrales Segovia, hay que hacer grandes inversiones y buscar cómo se estimula la inversión para poder ampliar la operación en exploración para producir gas y aumentar las reservas.



Con respecto al panorama en exploración, Cabrales Segovia, indica que “en las cuentas del offshore, la cuenca de Los Cayos ya están vetados para actividad petrolera, y en las de Chocó y Tumaco no está abierto el apetito por adelantar y desarrollar actividad de hidrocarburos”.



Pero aclara que sin embargo el potencial del país en materia de offshore está centrado en el Caribe, y en este lugar la cuenca del Sinu, Guajira y Colombia tienen concentrada la operación.



“En el onshore, la operación se centra en el Valle Inferior del Magdalena, el Valle Medio del Magdalena, Sinu-San Jacinto y los Llanos Orientales”, dice el presidente de Naturgas, al precisar que la operación está creciendo en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico.



“La idea es asegurar el abastecimiento y garantizar la seguridad energética del país. Se debe tener más actividad exploratoria y para esto hay que estimularla más. Esto depende del nivel de actividad que se tenga”, enfatiza Cabrales Segovia.



Por su parte, Antonio Celia Martínez-Aparicio, presidente de Promigas, señaló en la inauguración de la planta de regasificación de Barú que se debe seguir buscando mayores reservas de gas.



“Hay que mantener señales correctas y equilibradas para consolidar la exploración con la expectativa de que los promisorios yacimientos costa afuera puedan en algunos años monetizarse y quizás, en pocos años ser un hub regional aprovechando la conexión existente con Venezuela”, afirmó Celia Martínez-Aparicio.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio