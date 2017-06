‘Colombia ya hizo la tarea en regulación’

La Alianza del Pacífico es la gran apuesta de Colombia, México, Chile y Perú para consolidarse como los motores económicos de la región. Por eso, el tema de la integración financiera entre las cuatro naciones, se ha convertido en un eje crucial y han enfocado sus esfuerzos en lo que denominaron el ‘Pasaporte de fondos’.



Portafolio habló con Jorge Castaño, superintendente Financiero para saber qué se está haciendo en esta materia y cuándo se podría comenzar a sacar provecho de este mecanismo que facilitará la negociación entre los países.



“En la Alianza del Pacífico se sigue trabajando en el tema de integración de mercados, los fondos de inversión colectiva (FIC) han sido uno de los elementos más importantes, primero por la capacidad de volumen de negocios que generan, y segundo, porque permite que se democratice el mercado para todos los inversionistas, porque es más fácil entrar a través de un fondo y generar una masa crítica para invertir en los demás países”, explicó Castaño.



Con esto, lo que se buscaba era que cada vez que se autorice un fondo en el país de la Alianza Pacífico, ese pueda ofrecer a sus inversores vincularse en los demás. “Colombia ha avanzado mucho en esa regulación, acá ya se permite que un FIC tenga la posibilidad de vincularse en los demás países, la dificultad es que necesitamos que los demás países nos reconozcan, en el país los fondos lo pueden hacer, pero los demás países no han hecho el mismo nivel de reconocimiento, por eso estamos trabajando en cómo hacerlo”, añadió el Superfinanciero.



Incluso, hace unas semanas se permitió una mayor diversificación de los países de la Alianza, no con los FIC, sino con los fondos de pensiones para dinamizar dicho funcionamiento. “El pasaporte como tal, busca diversificar, mientras funciona debidamente, hemos permitido a los fondos de pensiones, en especial los de México, para que vengan a través de la Alianza Pacífico a comprar valores, y con eso tengan un tratamiento igualitario desde el punto de vista tributario, es decir, que se les trate como si fueran un fondo local”, indicó el funcionario.



Otro de los temas que ha centrado la atención de la Súper es lo relacionado con los custodios que requiere el Mercado Integrado Latinoamericano para su adecuado funcionamiento. Sobre este aspecto Castaño aseguró que “en general, todo tiene que ver con liquidación y compensación de las operaciones, los avances son en tener cuentas espejo en los otros países, aunque ese no es el mecanismo óptimo, lo que se quiere es que desde un solo país se tenga la capacidad de prestar la custodia desde el punto de vista remoto, es decir, que desde Colombia yo pueda custodiar los valores que se negocian en cualquiera de los otros tres países”, expresó.



Sobre este aspecto, Colombia ya entregó un concepto en donde dice que es posible que se realice la custodia remota siempre y cuando en el país de destino también sea reconocido, y eso, dice el Superfinanciero, significa avances en optimización de costos.



Y es que el mercado de valores ha sido una de las grandes apuestas de la entidad, tanto en su transparencia como en las mejores prácticas; tanto para inversionistas como para los propios emisores. Castaño hace un balance positivo de lo que ha significado para el mercado colombiano la certificación de Emisores Conocidos y Recurrentes, con lo cual se han puesto al nivel de los grandes mercados en el mundo.



“Es una práctica de los mercados desarrollados, y lo que hemos visto es que los emisores que tienen un buen volumen de transacciones, y que además tienen un buen récord, en cuanto a que no han sido sancionados, puedan aprovechar de manera más rápida los procesos para hacer una emisión”, explicó Castaño.



Resaltó que en el país hay alrededor de ocho emisores reconocidos bajo esta certificación, pero destaca que lo más favorable de este tipo de acreditaciones les permite a las empresas aprovechar los momento que identifican como más atractivos para salir al mercado a ofrecer sus títulos valores.



Precisamente por la importancia del mercado de valores para el desarrollo económico del país, la entidad está trabajando en tres frentes principales.



“El primero es el rol del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) en todo el tema relacionado con conductas; con Michel Janna, su recién nombrado presidente, vamos a tener una claridad en cómo generar valor en la tarea de este, porque nuestro llamado ha estado muy definido en cuál es el rol de supervisión de cada uno, y aunque no es un punto de regulación, si lo es en transparencia para el mercado”, manifestó Castaño, con el fin de que no haya duplicidad de tareas o espacios sin revisar por parte de alguna de las dos entidades.



Otro tema que trabaja está en lo relacionado con las operaciones repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores y las demás de derivados, esto con el fin de “tener controles adecuados en materia de apalancamiento y seguir trabajando en lo relacionado con la transparencia, que el mercado sepa qué tipo de derivados se están haciendo, y cómo, los OTC, y demás instrumentos con los que cuenta”, añadió el Superfinanciero.



Así mismo, la entidad trabaja en lo relacionado con el proceso de integración que adelantan la bolsa con Deceval y los beneficios que esto le traería al mercado. “Si bien no es una fusión, la Súper debe dar un par de autorizaciones, la primera, una emisión de acciones de la bolsa, que fue avalada hace poco, y una segunda, que es la recomposición del capital en las proporciones de la nueva sociedad, que dependerá de la agilidad con que la bolsa inicie dicho proceso, que entendemos quieren hacerlo pronto”, concluyó el funcionario.