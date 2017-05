Colombiamoda busca dinamizar el sector textil para el segundo trimestre

La edición número 28 de Colombiamoda, la feria del sector textil-confecciones más importante de América Latina, espera reunir este año a 13.600 compradores para ayudar a dinamizar el sector en el segundo semestre del año.



Así lo informaron este miércoles los organizadores quienes aseguraron que "los primeros meses de 2017 fueron lentos no solo para la industria textil sino para la economía colombiana en general, por lo que Colombiamoda es una gran oportunidad para dinamizar el segundo semestre del año".



En marzo, según el Instituto para la Exportación y la Moda, Inexmoda, se evidenció un freno en el gasto de los colombianos. "El impacto de los precios y el cambio tributario ya fueron amortiguados por los hogares, pero es necesario recalcar que continuamos en una senda baja de la inflación, no solo en términos generales, sino en la categoría de vestuario en particular", indicó Carlos Eduardo Botero, presidente ejecutivo del instituto.



Sin embargo, en febrero se había reportado un panorama más positivo para el vestuario con una mejoría en las cifras de los últimos tres años, no solo en pesos sino también en unidades.



Durante ese mes, el gasto de los hogares alcanzó los 1,1 billones de pesos (unos 378 millones de dólares), que representaron un aumento del 5,21 % con respecto a igual periodo del año anterior.



El pasado 19 de mayo se conoció que la economía colombiana creció un 1,1 % en el primer trimestre, en comparación con el mismo periodo de 2016, por ello el objetivo de esta nueva versión de la feria textil que es “generar más negocios, hacer que la gente compre más ropa toda vez que somos un dinamizador del sector al juntar a más de 600 expositores y 13.000 compradores en un mismo espacio", indicó Botero.



Entre el 25 y 27 de julio Medellín será la sede de esta feria que tendrá espacios para generar negocios entre los cerca de 13.600 compradores, de los cuales 1.600 son internacionales, provenientes de 57 países, y 12.000 nacionales.



Además, en esta oportunidad se contará con la presencia de 620 marcas de 15 naciones. En materia de pasarelas, Botero señaló que habrá 30 marcas comerciales y diseñadores, entre las que se destaca la de apertura, a cargo de la bogotana Pepa Pombo, y la de cierre, con la caleña María Elena Villamil. Asimismo estarán los modistos colombianos Jorge Duque, Andrés Pajón, Lina Cantillo e Isabel Caviedes y marcas como Leonisa y Agua Bendita.