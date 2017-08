El 29% de la gente aún no confía en los pagos digitales

El 29% de los colombianos aún no confían en la realización de pagos de manera electrónica, así lo muestra una encuesta del Ministerio de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones (MinTIC), denominada de acceso, uso y retos de las TIC en Colombia, realizada por Cifras y Conceptos.



De acuerdo con los resultados entregados, la principal razón por la que no se hace uso de las compras por internet es que los consumidores, en un 69%, prefieren acercarse al sitio de venta directamente.



La encuesta fue revelada durante el Congreso Internacional de TIC (Andicom 2017) que se realiza en Cartagena.



Un 21% adicional sostiene que nunca ha requerido hacer un pago por esta vía, en tanto que un 17% manifestó que las características del producto podrían no ser las esperadas. Un 15% adicional indicó que no sabe cómo realizar una compra por canales digitales e igual proporción sostuvo que no está bancarizado (No tiene tarjeta débito o crédito).



La medición también revela que los smartphones son el principal mecanismo de acceso de los hogares a internet; el 72% lo hace por este medio. Un 28% de los encuestados respondió que lo hace a través de su computador portátil, igual proporción respondió que lo hace por medio de un PC de escritorio. Las tabletas son el mecanismo empleado por el 23% de los usuarios de la red.



La calidad del servicio de internet también fue valorada en la encuesta. El 75% calificó de manera positiva el servicio contratado en su hogar, mientras que el 77% lo hizo con respecto al internet con el que cuenta en su lugar de trabajo. La calificación bajó al 50% cuando se preguntó por la calidad del servicio en lugares de acceso público gratuito estables, como lo son los puntos y kioscos Vive Digital.



Sobresale dentro de la encuesta que el 36% de los hogares aún no cuenta con el servicio de internet. La principal razón, con un 48% de las respuestas, es que este resulta muy costoso. El 26% sostuvo que no lo considera necesario, mientras que el 8% manifestó que no existe cobertura en la zona donde reside, igual proporción señaló que la razón por la cual carece del servicio, es que no cuenta con un dispositivo electrónico desde el cual pueda conectarse.



El 5% respondió que no sabe usarlo, el 3% dijo tener acceso suficiente desde otro lugar distinto y sin costo mientras que el 1% no cuenta con internet por razones de seguridad o privacidad.



Las comunicaciones se consolidaron en la medición como la principal razón por la cual los colombianos acceden a internet, el 97% respondió esta como su principal razón. Un 78% lo hace para su entretenimiento, 66% accede en busca de información.



Menos de la mitad, el 44%, con propósito formativo y el 33% con fines laborales. El 26% ingresa para realizar transacciones y el 22% respondió que lo hace en busca de contenidos.



Las actividades realizadas en las redes sociales son principalmente: acceder a redes sociales 79%, comunicarse con conocidos a través de llamadas, video o mensajería instantánea, 70%; enviar o recibir correos electrónicos, 67%; escuchar música o ver videos musicales, 57%; compartir fotos y videos 41%, y descargar música el 38%.



En materia empresarial, la encuesta mostró que el 68% de ellas están conectadas a internet y el 85% tienen conexión exclusiva para el negocio. Así mismo, el 75% sostiene que se siente satisfecho con la disponibilidad que tiene para conectarse a la red, es decir, puede usarlo cuando lo requiere, pero de la velocidad con la que e conecta el porcentaje de satisfechos se reduce al 65%.



Por estas razones el 67% de las empresas considera el acceso a internet una herramienta importante para el funcionamiento y la competitividad de su compañía; sin embargo, el 66% de estas no tiene un área encargada de los temas TIC.



El 70% de las firmas que no cuentan con un departamento TIC sostiene que su negocio no lo requiere, el 17% no le ve la utilidad, el 16% considera que es muy costoso, el 5% no sabe cómo crearlo y una fracción idéntica dice que el personal de su empresa no sabe o no tiene los conocimientos necesarios para ello.



