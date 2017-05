Colombianos beben al año 10 litros más de alcohol que en 2011

Los colombianos beben más alcohol que agua embotellada. Y también que refrescos, jugos o té frío. De hecho, al observar el consumo per cápita entre los que tienen edad de comprar bebidas con graduación, este llega a 77,7 litros anuales (6,5 al mes), el cual se ubica ligeramente por debajo de las bebidas alcohólicas, que está en 80,5 litros.



Y, de acuerdo con el proveedor de investigación de mercado, Euromonitor International, la tendencia es ascendente, puesto que desde los datos registrados en 2011, la cifra de consumo de estas bebidas cada año ha crecido en casi 10 litros adicionales.



De igual forma, los consumidores (con edad permitida) destinan a la adquisición de este producto cada año US$262,6, lo que supone prácticamente el 5% del PIB per cápita que Colombia registró a finalizar el 2016.



Cabe destacar que la cifra en promedio varía al tener en cuenta la muestra de población seleccionada, pues el consumo per cápita en litros desciende hasta 72,6 si se tiene en cuenta a todos los mayores de 15 años, mientras que al tomar todos los ciudadanos de Colombia, el dato es de 55,3 litros.



En este sentido, el producto estrella entre estas bebidas del país es la cerveza, cuyo consumo anual promedio es de 74,5 litros, es decir, la mayor parte del alcohol que se ingiere en todo el país.



“Todas estas cifras hacen que Colombia sea un mercado interesante en el segmento de cerveza. Con esto, los jugadores buscarán mayor competencia e innovación, como ya ha sucedido con la entrada de Compañía Cervecera de Colombia”, señala Andrés Musalem, analista Senior en Euromonitor International.



Por detrás, los licores como son el whisky, ron, vodka o ginebra registran los mayores consumos, seguidos por el vino, los productos mezclados previamente y, por último, la sidra o bebidas saborizadas.



Eso sí, hacia adelante, se espera que el consumo de estas bebidas siga al alza en el caso de la cerveza, aunque no todos los productos presentarían la misma curva. “La tendencia más importante en la industria de bebidas alcohólicas en Colombia tiene que ver con lo que está pasando con el mercado de cerveza, por su volumen de ventas y porque los próximos 3 años se verá una mayor competencia. Además, los nuevos impuestos golpearán más a otras categorías como destilados y vino, y no a cervezas, por lo que debería gozar de un buen ciclo en los próximos tiempos”, asegura Musalem.



Al tomar en consideración los datos del conjunto de la población de Colombia, se espera que el consumo de alcohol tenga un crecimiento de 19,16%, el cual llegaría a 20,5% al hablar de la cerveza. Los licores, por el contrario, presentarían una ligera contracción, al pasar de 1,7 litros en promedio en 2016 a 1,3 litros en el 2021.



Al finalizar el año pasado, en Colombia se consumió un total de 2.690,5 millones de litros de bebidas alcohólicas, una cifra que crecería hasta 3.332,2 millones de litros en 2021.



EL CUARTO MERCADO DE LA REGIÓN CON MÁS CONSUMO



En Latinoamérica, los colombianos se encuentran en la quinta posición de consumo promedio per cápita entre los que cuentan con edad de comprar bebidas alcohólicas.

Al observar los datos, el mayor consumo es el que se registra en México, con un promedio de 93,1 litros, seguido por Argentina y Brasil con 91,9 litros. Por el otro lado, Ecuador se encuentra en última posición con 47,6 litros, mientras que Bolivia cuenta con 59,7 litros y Uruguay, 70,1.



Rubén López Pérez

rublop@eltiempo.com