Colombianos compraron 2,2 billones de pesos en artículos usados

Un estudio realizado por el portal de clasificados OLX, reveló que en el último año los colombianos compraron 2.2 billones de pesos en 6 de los artículos usados más vendidos en el país y que la intención de compra de estos elementos es tres veces más grande que el valor de las adquisiciones realizadas en este periodo.



El estudio también destacó la cantidad de artículos que tienen para vender. Un hogar colombiano podría llegar a tener en promedio hasta 3 cosas para bebes, 2 muebles, 1 bicicleta, 1 computador, 1 televisor y 1 teléfono celular que no está utilizando y que podría vender.



Y según cálculos de OLX, con la venta de estos artículos, una persona alcanzaría a ganar más de 1.000.000 de pesos.



Para el estudio se tomaron en cuenta 9 de las principales ciudades del país y para esta versión se centró en televisores, bicicletas, muebles, celulares computadores y artículos para bebes.



“Esta vez quisimos conocer más a fondo el comportamiento de los elementos cuya logística de venta es más fácil. Para nosotros es muy importante entender la dinámica de los elementos usados y su comportamiento a medida en que nos convertimos en una plataforma más madura para el mercado colombiano”, aseguró Andrés Buitrago, gerente de OLX Colombia.



Dentro del estudio que incluyó un análisis de lo que hacen los colombianos con las cosas que no usan, también se destacó que Pereira y Popayán son las capitales en donde las personas tienen menor disposición a guardar las cosas con un 12,4% y un 13,3% respectivamente. Cartagena, Bogotá y Medellín son las ciudades acumuladoras con porcentajes de 22,2%, 20,1 y 19,6%.



Las principales razones para guardar los elementos que ya no usan, el 16% de los encuestados respondió que sentía apego personal a estos artículos.



Adicionalmente, las personas en promedio conservan $1.1 billones de pesos en computadores y en muebles $1.54 billones de pesos, cifras que evidencian la relevancia que tiene el impulsar la denominada economía colaborativa, debido a la cantidad de elementos usados que guardan los colombianos, porque al ponerlos en circulación se genera un importante impacto económico y ambiental.



“Si pusiéramos en línea recta una tras otra, todas las bicicletas que tienen los colombianos y que no usan, eso nos daría un equivalente a 3,900 kilómetros de distancia, y es un poco más de distancia de lo que recorren nuestros ciclistas en el Tour de Francia”, aseguró Buitrago.



La investigación evidencio que la disposición a comprar es en promedio cerca de 3 veces más alta que la compra, esta cifra en comparación al estudio realizado en 2015, en el que también se indago sobre la compra y disposición de una eventual compra de elementos usados, se mantiene igual.